Турецького режисера, який показав “страту” Ердогана, засудили до 6 років - ЗМІ
Режисер Алі Авчі, який знімав фільм, де є сцена зі стратою Реджепа Тайїпа Ердогана, отримав 6 років і 3 місяці в'язниці.
Алі Авчі затримали минулого року - незабаром після того, як в мережі з'явився трейлер його фільму "Пробудження".
Сюжет стрічки базується на подіях 2016 року, коли в Турції відбулася невдала спроба державного перевороту.
"Пробудження" розповідає альтернативну версію тих подій. Зокрема, у трейлері показали, як Ердоган очікує на страту в оточенні мертвих членів власної родини.
Провокаційне відео спричинило скандал і режисера заарештували.
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Суд визнав Алі Авчі причетним до руху релігійного проповідника Фетхуллаха Ґюлена, діяльність якого у Турції прирівнюється до терористичної. Турецька влада покладає відповідальність за спробу перевороту 2016 року саме на Ґюлена.
Сам він наразі проживає в США і всі звинувачення на свою адресу заперечує.
В судовому рішенні сказано, що режисер Алі Авчі своєю роботою "намагався вплинути на громадську думку з метою досягнення цілей терористичної організації", повідомляє Reuters.
Як пишуть турецькі державні ЗМІ, сам режисер звинувачення спростовує. За його словами, Ердоган сам неодноразово казав, що був головною ціллю заколотників.
"Якби я намагався зробити терористичну пропаганду, я б показав, як Ердоган тікає", - заявив Авчі в залі суду.
Спроба перевороту
Спроба державного перевороту в Турції відбулася в ніч на 16 липня 2016 року. Головні події відбувалися в двох найбільших містах країни - Стамбулі та Анкарі.
Внаслідок протистояння загинули 260 людей.
Після того, як уряду вдалося взяти ситуацію під контроль, в країні оголосили надзвичайний стан.
Окрім безпосередніх учасників перевороту, влада заарештувала більш ніж 50 тисяч людей, близько 150 тисяч держслужбовців - зокрема, військових, суддів і університетських викладачів - були звільнені або тимчасово відсторонені від роботи. Усіх їх звинувачували в підтримці заколотників.
Ідейним покровителем перевороту турецька влада вважає ісламського проповідника Фетхуллаха Ґюлена, який є давнім опонентом Ердогана.
Турція вже кілька років вимагає від США екстрадувати Ґюлена, проте безрезультатно.
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