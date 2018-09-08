Франція звинуватила Росію у шпигунстві за військовим супутником

Копирайт изображения AFP Image caption Франція запускає супутники в космос з Французької Гвіани.

Міністр оборони Франції Флоранс Парлі заявила, що російський розвідувальний супутник наблизився до франко-італійського супутника і намагався перехопити його сигнали.

"Це називається шпигунством", - сказала міністр. За її словами, то був російський супутник радіоелектронної розвідки "Луч-Олімп".

Вона додала, що Франції вдалося захистити всі комунікації супутника "Атена-Фідус", який дозволяє арміям Франції та Італії обмінюватися секретною інформацією.

США повідомляють, що в 2015 році російський супутник наближався до двох американських комунікаційних супутників Intelsat. Тоді космічне командування ВПС США зверталося до Росії, аби ті пояснили незвичайну поведінку російського супутника.

Флоранс Парлі сказала, що надалі Франція ретельно відстежувала траєкторію супутника "Луч-Олімп", і помітила, що той "продовжував активно наближатися до інших об'єктів".

Міністр Парлі виступала у французькому Національному центрі космічних досліджень CNES в Тулузі. Супутник "Атена-Фідус" сконструювала франко-італійська компанія Thales Alenia Space.

Франція зараз розробляє нову стратегію для космічної оборони. За словами Флоранс Парлі, багато держав вже експериментують з агресивними технологіями, і Франція має бути до цього готова.

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