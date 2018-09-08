У Британії розповіли нові деталі щодо отруєння соратника Березовського

Копирайт изображения PA Image caption Миколу Глушкова знайшли мертвим у його будинку на південному заході Лондона в березні 2018

Соратника Березовського, який загинув у Лондоні навесні, намагалися отруїти двоє людей ще в 2013 році, заявив британський рятувальник Кіт Карр виданню Guardian.

За його словами, мова йде про двох чоловіків з Москви, з якими пан Глушков пив шампанське в Брістолі.

Пан Карр розповів, що наступного дня росіянин прокинувся і почувався зле, а також мав сліди від килима на обличчі. Поліція підтвердила інформацію про інцидент, проте не стала висувати жодних звинувачень.

12 березня 2018 року тіло пана Глушкова знайшли в його будинку на південному заході Лондона. Спочатку повідомлялося, що бізнесмен наклав на себе руки, але пізніше поліція припустила, що його могли задушити.

Смерть пана Глушкова настала від "здавлювання шиї", йдеться у заяві поліції Лондона.

Він помер за тиждень до замаху на екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію в Солсбері.

Поліцейські виключають зв'язок смерті Глушкова з отруєнням Скрипалів 4 березня.

Хто такий Глушков

На початку 1990-х років пан Глушков був заступником гендиректора створеної Березовським компанії "ЛогоВАЗ", а в 1996 зайняв пост заступника директора "Аерофлоту".

Через чотири роки Глушкова заарештували, його позбавили волі, він відбув три роки і три місяці покарання, а потім виїхав до Британії, де в 2010 році отримав політичний притулок.

Торік у Москві розглядали нову справу проти Глушкова і визнали його винним в розкраданні 123 млн доларів у "Аерофлоту". Пана Глушкова заочно засудили до восьми років колонії.

За версією слідства, в 1995 році пан Глушков домовився із паном Березовським про розкрадання грошей у "Аерофлоту". Останній домігся, аби Євген Шапошников, який очолював тоді авіакомпанію, призначив пана Глушкова і Олександра Красненкера своїми заступниками, а для виведення коштів створили швейцарську компанію Forus, йшлося у матеріалах справи.

У 1996 році пан Глушков переконав пана Шапошникова в тому, щоб виплати за польоти над територією Росії закордонні авіакомпанії направляли не до "Аерофлоту", а в групу компаній Forus і при цьому приховав, що він сам, а також пан Березовський, є її засновниками, йшлося у вироку.

З листопада 1996 по вересень 1999 року на рахунок Forus надійшло 400 млн доларів, з яких 123 млн доларів, за оцінками слідства - викрали.