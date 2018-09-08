У США помер 26-річний репер Мак Міллер

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Репера Малкольма Джеймса Маккорміка, який виступав під псевдонімом Мак Міллер (Mac Miller), знайшли мертвим у своєму будинку в Каліфорнії. На початку цього року він розлучився зі своєю подругою - поп-зіркою Аріаною Гранде.

ЗМІ повідомляють, що 26-річний музикант, який, як відомо, зловживав наркотиками, помер від передозування.

Мак Міллер став відомим після успіху свого першого альбому Blue Slide Park, який вийшов в 2011 році і на тиждень очолив чарт Billboard 200.

Кліп на його композицію Donald Trump у 2011 році зібрав понад 147 млн переглядів.

Всього він записав п'ять альбомів, останній з яких "Swimming" вийшов в цьому році. Музикант збирався вирушити в чергове концертне турне.

Тіло співака виявили в його будинку вранці 7 вересня.

Офіційно причину смерті оголосять після розслідування.

Мак Міллер на початку цього року розлучився зі своєю подругою - поп-зіркою Аріаною Гранде, про що багато писали.

Мак Міллер і Аріана Гранде познайомилися у 2012 році і виступали разом - у тому числі на благодійному концерті в Манчестері в 2017 році, який організувала американська співачка у відповідь на напад, що стався там.

У травні цього року Мака Міллера заарештували за водіння у нетверезому стані, а також за те, що він зник з місця події. У серпні йому пред'явили звинувачення у цій справі.

Аріана Гранде публічно заявляла, що планує завершити свої "токсичні відносини" з репером після того, як прихильники звинуватили її в тому, що вона нібито винна в його арешті.

За її словами, вона протягом кількох років намагалася допомогти йому.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мак Міллер і Аріана Гранде познайомилися у 2012 році, згодом вона назвала їхні стосунки "токсичними".

Мак Міллер народився в місті Піттсбурзі в Пенсільванії. Перший альбом він написав, коли він ходив до школи у 15 років.

У 2013 році він знімався в реаліті-шоу на MTV, де йшлося про його переїзд до Лос-Анжелесу, де він сподівався досягти успіху у музиці.

Він співпрацював із низкою відомих реперів, серед яких були Кендрік Ламар і Фаррелл Вільямс.

Музиканти Снуп Дог, Віз Халіфа і Шон Мендес висловили співчуття після звістки про його смерть.

Як зазначає музичний критик BBC Марк Севідж, Мак Міллер був яскравим талантом. У шість років він навчився грати на роялі, а потім опанував ударні, бас-гітару та синтезатор. Його перший альбом привернув значну кількість шанувальників і забезпечив йому контракт на запис у Warner Bros.

У своїх композиціях, особливо в останній період, Мак Міллер не приховував своєї наркотичної залежності, але, на думку критика, завжди залишалася надія, що він зуміє її подолати.