Українка Олена Костевич "перестріляла" росіянку і стала чемпіонкою світу

Копирайт изображения Facebook/НОК України

Українська спортсменка Олена Костевич завоювала "золото" на Чемпіонаті світу зі спортивної стрільби у дисципліні "пістолет" на дистанції 25 м.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України у своєму Twitter.

У фіналі вона обійшла росіянку Віталіну Бацарашкіну.

Чемпіонат світу цього року проходить в місті Чханвон у Південній Кореї.

33-річна Костевич займається стрільбою з 11 років.

Вже в 2004 вона здобула золоту медаль на Олімпійських іграх в Афінах (пістолет, 10 м).

Згодом на Олімпіаді в Лондоні у 2012 році отримала дві "бронзи" за стрільбу з пістолета на дистанції 10 м та на дистанції 25 м.

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.