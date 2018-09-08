Українка Олена Костевич "перестріляла" росіянку і стала чемпіонкою світу
Українська спортсменка Олена Костевич завоювала "золото" на Чемпіонаті світу зі спортивної стрільби у дисципліні "пістолет" на дистанції 25 м.
Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України у своєму Twitter.
У фіналі вона обійшла росіянку Віталіну Бацарашкіну.
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Чемпіонат світу цього року проходить в місті Чханвон у Південній Кореї.
33-річна Костевич займається стрільбою з 11 років.
Вже в 2004 вона здобула золоту медаль на Олімпійських іграх в Афінах (пістолет, 10 м).
Згодом на Олімпіаді в Лондоні у 2012 році отримала дві "бронзи" за стрільбу з пістолета на дистанції 10 м та на дистанції 25 м.
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