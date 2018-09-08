Автокефалія для України: Росія погрожує Константинополю розколом

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Російська православна церква (РПЦ) може перестати визнавати патріархат в Константинополі, якщо православній церкві в Україні дадуть автокефалію.

Про це заявив голова відділу зовнішніх церковних зав'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон.

Він назвав "підлими" дії Константинополя, який у п'ятницю повідомив, що надішле до Києва своїх екзархів (представників) для підготовки до надання православній церкві в Україні автокефалії.

Іларіон заявив, що діалогу наразі вже немає, є лише монолог Константинополя, тож "засоби церковної дипломатії сьогодні вичерпано".

За його словами, РПЦ вже розглядає заходи, які церква може вжити у відповідь на такі кроки Вселенського патріарха Варфоломія.

Але таке "нахабне і цинічне втручання в справи іншої помісної церкви" може призвести до розколу вселенського православ'я, зазначив Іларіон.

"Якщо Константинополь доведе до кінця свій підступний план надання автокефалії. Що це буде означати? Це буде означати, що автокефалію отримає якась група розкольників. Канонічна церква цю автокефалію не прийме. Ми в російській церкві цю автокефалію не визнаємо. Нам не залишиться нічого, крім як розірвати спілкування з Константинополем ", - заявив він.

"А це означає, що Константинопольський патріарх вже не матиме ніякого права називатися, як він зараз себе іменує, главою 300-мільйонного православного населення планети. Принаймні, половина цього населення його не буде взагалі визнавати. По суті справи, своїми діями він розколе все світове православ'я", - резюмував Іларіон.

Що обурило РПЦ?

Раніше в п'ятницю стало відомо, що Варфоломій призначив до України своїх представників архієпископа Даниїла Памфілійського зі США та єпископа Іларіона Едмонтонського з Канади.

За даними ВВС News Україна, екзархи будуть взаємодіяти з українською владою і церквами щодо організації майбутнього собору. На ньому можуть проголосити про створення помісної православної церкви та обрати її предстоятеля.

Прес-служба Української православної церкви Київського патріархату заявила, що екзархів призначили до Києва, щоб проводити активну роботу з підготовки надання автокефалії православній церкві в Україні, проведення відповідних зустрічей та консультацій.

Там кажуть, що звання чи титул екзарха у цьому випадку означає особисте уповноваження Вселенського патріарха представляти його особу.

За останніми даними, Томос про українську автокефалію може затвердити Синод Вселенського патріархату на засіданні 9-11 жовтня.

Після підписання Томосу в Україні має відбутись собор, на якому оголосять про створення нової церкви та оберуть її предстоятеля - патріарха нової помісної православної церкви.

Перспективу надання автокефалії православній церкві в Україні вже різко розкритикували і в РПЦ, і в Українській православній церкві Московського патріархату.

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