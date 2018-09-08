В Єгипті засудили сотні прибічників екс-президента Мурсі: понад 70 - стратять

Копирайт изображения AFP/Getty Images

Єгипет виніс вироки більш ніж 700 прибічникам нині забороненого руху "Брати-мусульмани" за участь у протестах після відставки екс-президента Мохаммеда Мурсі у 2013 році.

В тому числі, суд підтвердив вироки, які передбачають смертну кару для 75 людей та довічне ув'язнення для 47 людей, включаючи ісламських лідерів.

Засуджених звинувачували в правопорушеннях, пов'язаних із безпекою, в тому числі в підбурюванні до насильства, вбивств та організації незаконних протестів.

Сотні людей заарештували, коли єгипетська армія та поліція розігнали протест в підтримку Мурсі, який відбувся через місяць після того, як демократично обраного президента змістив тодішній воєначальник, а нині президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі.

Під час протестів 2013 року на площі Рабаа аль-Адавія в Каїрі від рук правоохоронців загинули сотні людей. Після цього "Братів-мусульман" оголосили "терористичною організацією".

75 смертних вироків ухвалили в липні. Те, що в суботу суд залишив їх в силі, а також виніс додаткові вироки говорить про те, що масовий судовий процес завершився.

Правозахисні організації судовий розгляд розкритикували.

Зокрема, Amnesty International назвала його "надзвичайно несправедливим" та таким, що порушує конституцію Єгипту.

А Human Rights Watch заявила, що, вбивши щонайменше 817 осіб, єгипетські силовики, цілком імовірно, вчинили злочин проти людства.

Натомість, уряд заявляв, що значна кількість протестувальників були озброєні, і у протестах вбили 43 поліцейських.

Цього року парламент Єгипту надав військовим недоторканність щодо всіх злочинів, скоєних між липнем 2013 року та січнем 2016 року.

Хочете отримувати найважливіші статті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.