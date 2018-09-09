Серена Вільямс зі скандалом програла фінал US Open

Копирайт изображения Jaime Lawson Image caption Фінал US Open запам'ятався конфліктами Серени Вільямс із суддями

Японка Наомі Осака виграла Відкритий чемпіонат США з тенісу, обігравши легендарну Серену Вільямс. Але глядачам їхній поєдинок запам'ятається швидше конфліктом розгніваної американки та суддів під час одного з найдраматичніших фіналів в історії US Open.

Вирішальна зустріч турніру в Нью-Йорку між Осакою (20-й номер посіву) та Вільямс (17) завершилася в суботу з рахунком 6:2, 6:4. Матч тривав 1 годину 19 хвилин.

20-річна Осака таким чином стала першою японкою, яка змогла завоювати титул на турнірі серії "Великого шолома".

36-річна американка привітала Осаку з несподіваною перемогою, проте увагу публіки і журналістів весь матч була прикута до поведінки самої Серени, яка кілька разів в різкій формі критикувала дії рефері.

"Мені шкода, що це повинно було закінчитися так", - сказала ридаючи Осака після матчу, перемогою якої були задоволені далеко не всі глядачі.

Що сталося?

У другому сеті суддя Карлос Рамос спочатку виніс 36-річній американці попередження за підказку з боку тренера Патріка Муратоглу. Подібні підказки дозволені на турнірах WTA, але заборонені на змаганнях "Великого шолома".

Копирайт изображения ALLSPORT/Getty Images Image caption Вільямс кілька разів критикувала дії суддів

Вільямс заперечувала, що отримала будь-які поради від тренера, і заявила судді, що "ніколи б не стала махлювати, щоб виграти, краще вже зазнати поразки".

Втім, французький тренер пізніше зізнався ESPN, що дійсно подавав знаки Серені.

"Я робив підказки, але не думаю, що вона дивилася на мене. - сказав Муратоглу. - Саша (тренер Осаки Саша Баджін.- Ред.) теж підказував, усі так роблять".

Потім Вільямс оштрафували на очко після того, як розбила об корт свою ракетку за рахунку 3: 2 у другому сеті.

Вільямс розлютилася, підбігла до Рамоса, стала кричати на нього, натовп криками також підтримував тенісистку.

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Після цього розгнівана Вільямс стала кричати: "Ти брехун. Ти більше не з'явишся на моєму корті, поки ти живий. Коли ти принесеш мені вибачення? Вибачся!".

Суддя порахував слова спортсменки образою і позбавив її гейма.

Продовження матчу також супроводжувалося сльозами і лайкою з боку Серени і свистінням уболівальників, і перемога Осаки на тлі всього цього відійшла на другий план.

Свистіння, гнів та сльози

Серена Вільямс - національна ікона США і одна з головних зірок тенісу в світі - отримала величезну підтримку від уболівальників на стадіоні.

Емоції вболівальників вщухали, коли вони спостерігали за спокійною грою Осаки проти шестиразової чемпіонки.

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Японська тенісистка, вперше виступаючи в фіналі турніру "Великого шолома", та ще проти свого кумира, абсолютно не злякалася агресивного підходу Вільямс, який в результаті призвів до численних помилок американки.

Вболівальники на стадіоні, які спочатку шанобливо ставилася до Осаці, спочатку не погодилися з заходами судді Рамоса щодо Вільямс, а в другому, ще більш драматичному сеті, це незгода перетворилася на справжній гнів.

Співробітники служб безпеки супроводжували Рамоса, коли він покидав корт. Більше португалець туди не повернувся, хоча зазвичай суддя має бути присутнім на нагородженні.

Копирайт изображения ALLSPORT/Getty Images Image caption Серені довелося втішати свою суперницю

Свистіння з трибун лунало і під час церемонії нагородження, і Осаці ледь вдавалося стримувати сльози.