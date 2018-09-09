В Одесі автомобіль влетів у зупинку: троє загиблих

Копирайт изображения facebook.com/LarysaSargan

В Одесі увечері в суботу водій автомобілю BMW, рухаючись на великій швидкості на червоне світло, зіткнувся з автомобілем Skoda та, проїхавши трамвайні рейки, влетів у зупинку громадського транспорту, зачепивши людей на ній. Про це повідомляє речниця ГПУ Лариса Сарган у Facebook.

За її словами, внаслідок ДТП загинуло двоє людей, п'ять постраждали.

"Ймовірного винуватця ДТП, 27-річного водія BMW, затримано в порядку ст. 208 КПК України", - зазначила пані Сарган.

Як повідомляє одеське видання Думська, кількість жертв ДТП зросла до трьох людей вночі - один з постраждалих помер по дорозі в лікарню.

Керівник управління національної поліції в Одеській області Сергій Шайхет зазначив у Facebook, що загиблі - перехожі, які стояли на зупинці громадського транспорту.

Копирайт изображения facebook.com/LarysaSargan

Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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