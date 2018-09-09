Кортеж президента Молдови зіткнувся з вантажівкою, його авто перекинулося

Копирайт изображения EPA Image caption Ігор Додон обіймає посаду президента Молдови з грудня 2016 року і відомий проросійськими поглядами

Кортеж президента Молдови зіткнувся на дорозі з вантажівкою. Про це повідомляють молдавські ЗМІ.

ДТП, у яку потрапили два автомобілі з кортежу, сталася на дорозі Страшени-Калараш поблизу Кишинева.

У соцмережах з'явилися фотографії автомобілю з президентського кортежу, який перекинувся під час ДТП.

За повідомленням поліції, внаслідок аварії перекинувся автомобіль "Мерседес" S-класу, в якому перебував президент Молдови. Він отримав незначні ушкодження.

Спочатку повідомлялося, що Ігор Додон шпиталізований. Пізніше служба державної охорони уточнила, що в президента немає серйозних травм.

"Ігор Додон постраждав незначним чином, у нього подряпини, синці та садна", - заявили в службі охорони.

Як розповіли журналістам медики, Додона виписали з лікарні після надання першої медичної допомоги.

"Президента доправили до лікарні після аварії. Він жалівся на болі внаслідок забоїв, які він дістав під час аварії. Після надання першої допомоги він відправився додому", - розповів лікар швидкої допомоги Кишенева Міхай Чекан, повідомляє Інтерфакс.

Разом з Ігорем Додоном в аварії постраждали його мати і син. За словами начальника генерального інспекторату поліції Молдови Олександра Пинзаря, їхній стан задовільний.

В аварії також отримав ушкодження автомобіль супроводу з президентського кортежу.

Ірина Астахова, речниця Партії соціалістів, до якої належав Ігор Додон до обрання президентом, опублікувала у Facebook відеозапис зіткнення кортежу з вантажівкою.

"Дивна поведінка водія Авікола Флорень, який виїхав на зустрічну і перегородив дорогу президентському кортежу", - зазначила вона.

Аварія за участі президентського кортежу в Молдові сталася через кілька годин після того, як в ДТП загинув прем'єр самопроголошеної Абхазії Геннадій Гагулія.

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