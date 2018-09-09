Копирайт изображения VASILY MAXIMOV/AFP/Getty Images Image caption У Москві на мітинг вийшли щонайменше 2 тисячі людей

У день місцевих виборів у більш ніж 80 російських містах пройшли мітинги проти пенсійної реформи.

У Росії 9 вересня пройшли вибори у Москві, Московській області та ще в 21 регіоні, де обирали губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів.

Водночас по всій країні проходили мітинги проти підвищення пенсійного віку, про які оголосив опозиційний політик Олексій Навальний.

У більшості міст, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі, ці акції не було санкціоновано владою. Поліція затримала десятки активістів.

За даними організаторів мітингів, у протестах взяли участь 83 міста.

Масові затримання

Копирайт изображения OLGA MALTSEVA/AFP/Getty Images Image caption За неофіційними даними, у Санкт-Петербурзі затримали понад 500 людей

У Санкт-Петербурзі затримано близько 100 учасників акцій протесту, повідомляє МВС Росії. Активісти кажуть про понад 500 затриманих.

За офіційними даними, кількох осіб затримали у Москві.

Загалом у Росії затримано близько 300 людей, повідомляє ОВД-Інфо.

Повідомляється про затримання учасників мітингів у Новосибірську, Омську, Томську і Кемерово. 12 осіб затримали в Хабаровську.

Прибічників Навального в багатьох російських містах почали затримувати ще за кілька днів до початку протестів.

Сам Олексій Навальний не бере участь в акціях протесту, оскільки перебуває за ґратами. 27 серпня його затримали і засудили до адміністративного арешту на 30 діб.

Пенсійна реформа в Росії передбачає поступове підвищення пенсійного віку для чоловіків з 60 років до 65, а для жінок - з 55 до 63 років.

Наприкінці серпня президент Росії Володимир Путін виступив за підвищення пенсійного віку для жінок лише до 60 років.

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