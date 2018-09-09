У Росії пройшли масові акції протесту проти пенсійної реформи, є затримані
У день місцевих виборів у більш ніж 80 російських містах пройшли мітинги проти пенсійної реформи.
У Росії 9 вересня пройшли вибори у Москві, Московській області та ще в 21 регіоні, де обирали губернаторів, мерів та депутатів різних рівнів.
Водночас по всій країні проходили мітинги проти підвищення пенсійного віку, про які оголосив опозиційний політик Олексій Навальний.
У більшості міст, зокрема в Москві та Санкт-Петербурзі, ці акції не було санкціоновано владою. Поліція затримала десятки активістів.
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За даними організаторів мітингів, у протестах взяли участь 83 міста.
Масові затримання
У Санкт-Петербурзі затримано близько 100 учасників акцій протесту, повідомляє МВС Росії. Активісти кажуть про понад 500 затриманих.
За офіційними даними, кількох осіб затримали у Москві.
Загалом у Росії затримано близько 300 людей, повідомляє ОВД-Інфо.
Повідомляється про затримання учасників мітингів у Новосибірську, Омську, Томську і Кемерово. 12 осіб затримали в Хабаровську.
Прибічників Навального в багатьох російських містах почали затримувати ще за кілька днів до початку протестів.
Сам Олексій Навальний не бере участь в акціях протесту, оскільки перебуває за ґратами. 27 серпня його затримали і засудили до адміністративного арешту на 30 діб.
Пенсійна реформа в Росії передбачає поступове підвищення пенсійного віку для чоловіків з 60 років до 65, а для жінок - з 55 до 63 років.
Наприкінці серпня президент Росії Володимир Путін виступив за підвищення пенсійного віку для жінок лише до 60 років.
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