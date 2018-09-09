У Нью-Йорку відкрили станцію метро, що була зруйнована під час теракту 11 вересня
У Нью-Йорку знову відкрили станцію метро, що була зруйнована 17 років тому під час теракту 11 вересня 2001 року.
Станція "Кортландт-стріт" була похована під руїнами двох веж Всесвітнього торговельного центру (ВТЦ), в які врізалися літаки терористів.
Тоді внаслідок теракту загинуло близько 3 тисяч людей, ще тисячі постраждали.
Нарешті станцію метро відбудували і знову відкрили для пасажирів, тепер під назвою "ВТЦ Кортландт".
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"ВТЦ Кортландт - це більше ніж нова станція метро", - заявили в метрополітені Нью-Йорка.
"Це символ відданості мешканців Нью-Йорка відновленню і покращенню Всесвітнього торговельного центру в цілому", - йдеться в офіційній заяві метрополітену.
Нова станція обійшлася у 181,8 млн доларів, повідомляє New York Times.
Зокрема, було збудовано нову стелю і перекладено 365 метрів колії.
Стіни станції прикрасила біла мармурова мозаїка, якою написано текст Декларації незалежності США та Загальної декларації прав людини ООН від 1948 року.
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