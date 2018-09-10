Вибори у Швеції: невизначеність у країні після успіху ультраправих

Копирайт изображения Getty Images Image caption Результати виборів у Швеції засмутили прихильників зелених, які входять до правлячої коаліції з соціал-демократами

На виборах у Швеції лівий та правий блоки здобули майже однакову кількість голосів - по 40,7% та 40,3% відповідно. Найбільший приріст в голосах здобула ультраправа партія "Шведські демократи", за яку проголосували майже 18% виборців.

Через такий розподіл голосів досі не зрозуміло, хто сформує уряд. Можлива затяжна боротьба з цього питання.

І лівий, і правий блоки відмовилися формувати уряд за участю "Шведських демократів", хоча їхній лідер Джиммі Оккесон заявив про готовність до переговорів з обома таборами.

"Ми збільшимо свої місця в парламенті і отримаємо величезний вплив на те, що відбувається у Швеції", - заявив пан Оккесон на мітингу своїх прибічників.

Соціал-демократи, які очолюють лівий блок і зараз формують уряд, залишаються найсильнішою шведською партією - вони здобули 28,4% голосів виборців. Проте це - найгірший результат для них з 1911 року.

Їхній традиційний суперник - Поміркована партія, яка очолює правий блок, здобула 19,8%, але показала значно гірший результат, ніж на минулих виборах.

Явка на виборах була високою - 84,4% виборців прийшли на дільниці.

Чим зумовлений успіх ультраправих?

Успіх "Шведських демократів", які здобули приблизно на 5% більше голосів у порівнянні з минулими виборами, прогнозували опитування.

Копирайт изображения AFP Image caption Лідер "Шведських демократів" Джиммі Оккесон вважає, що відтепер в його партії буде великий вплив

Популярність "Шведських демократів" зумовлена її антиіммігрантською риторикою, яка виглядає особливо привабливою на тлі міграційної кризи 2015 року. Тоді Швеція прийняла найбільшу кількість біженців в ЄС в перерахунку на кількість громадян, випередивши за цим показником навіть Німеччину.

Відтоді в країні виникали скандали, пов'язані з мігрантами, в тому числі з завербованими у шведських містах джихадистами, що відправилися воювати в рядах "Ісламської держави".

У квітні 2017 року громадянин Узбекистану, який переховувався від міграційних органів, здійснив у Стокгольмі найкривавіший в історії країни теракт, внаслідок якого загинули п'ятеро людей.

На тлі цього "Шведські демократи" залучили нових прибічників. Окрім того, партії, яку 1988 року заснували неонацисти, вдалося дещо покращити свій імідж: зараз в її програмі ще й захист прав тварин, боротьба за екологічну свідомість та економічна допомога пенсіонерам.

Лідер партії Джиммі Оккесон заявляє, що в партії не залишилося нетолерантних людей. Проте періодично її члени потрапляють у скандали, пов'язані з расизмом.

Копирайт изображения AFP Image caption "Шведським демократам" вдалося зробити міграційне питання головним під час кампанії

До чого тут Путін?

Останнім часом опоненти "Шведських демократів" часто заявляють, що діяльність партії на руку Росії та її президенту Володимиру Путіну.

Довгий час мішенню критиків був екс-лідер партії Мікаель Янссон, який не приховував свого захоплення Путіним та критикував угоду з НАТО, яка допускає розміщення військ альянсу на території Швеції. У квітні він перейшов в партію "Альтернатива для Швеції", яка відокремилась свого часу від "Шведських демократів" і дотримується більш радикальних поглядів.

Під час свого візиту в Москву влітку цього року на одній з конференцій він висловив особливу подяку Володимиру Путіну за його участь в сирійському конфлікті.

Нинішнього лідера "Шведських демократів" Джиммі Окессона розкритикували, коли під час одного з інтерв'ю він відмовився відповідати на питання, чиї погляди йому ближче - Володимира Путіна чи президента Франції Еммануеля Макрона, і лише виразно підняв брови.

Противники "Шведських демократів" заявили, що для будь-якої людини, яка дотримується демократичних поглядів, відповідь на це питання була б однозначною, і затаврували лідера партії як прихильника російського президента. Мікаель Оденберг, екс-міністр оборони, заявив після виборів, що "Шведські демократи" вже давно з відкритими обіймами зустрічають російського президента, а тепер ситуація тільки погіршиться.

Самі "Шведські демократи" категорично відкидають всі звинувачення в симпатіях до Путіна, наголошуючи на тому, що домисли про альянс цієї партії з Росією вигідні її політичним опонентам та використовуються ними для дискредитації іміджу популярного в народі політичного руху.