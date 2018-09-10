На Миколаївщині п'яний чоловік стріляв по дітях: троє поранених

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На Миколаївщині чоловік у стані алкогольного сп'яніння стріляв з саморобного пристрою по дітях, які саме в цей момент гралися на вулиці.

За даними поліції, 68-річний місцевий мешканець стріляв з саморобного пристрою.

Внаслідок цього були травмовані 12-річний хлопчик та дві дівчинки віком дев'яти та п'яти років. Їх доставили до медичного закладу.

Сам зловмисник також отримав тілесні ушкодження.

Правоохоронці вилучили залишки пристрою та направили їх на експертне дослідження.

Провадження відкрили за статтею "Умисне вбивство", що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Слідчі ще встановлюють всі обставини події.

Речниця поліції Миколаївської області Олена Бережна в ефірі каналу "112 Україна" повідомила, що 12-річний хлопчик, який постраждав від дій чоловіка, знаходиться в медичному закладі в Миколаєві, його стан оцінюють як тяжкий.

Двох інший дітей відпустили на амбулаторне лікування.

Наразі вирішують питання про обрання запобіжного заходу.

"Правоохоронці з'ясували, що зловмисник неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за скоєння хуліганських дій та за появу в громадських місцях у стані алкогольного сп'яніння", - додала пані Бережна.

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