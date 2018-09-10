СБУ спростувала заяву ФСБ про зв'язок української спецслужби з "ІД"

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Федеральна служба безпеки заявила, що затримала члена "Ісламської держави", який нібито планував убивство одного з лідерів "ДНР".

За даними російської спецслужби, бойовик діяв "за завданням СБУ та "Правового сектора".

Мова йде про вихідця з Дагестана Меджида Магомедова.

В СБУ простували будь-який зв'язок з представниками "ІД".

У ФСБ заявили, що на початку року Магомедов приїжджав до України, де нібито і контактував з представниками СБУ.

"Магомедов отримав від працівників українських спецслужб завдання ліквідувати командира одного з підрозділів збройних сил ДНР, який живе у Смоленській області", - повідомили в російській спецслужбі.

Під час затримання, за інформацією ФСБ, у Магомедова вилучили саморобний вибуховий пристрій, пістолет та боєприпаси.

Чоловік нібито повідомив, що "спецслужби України активно допомагають бойовикам ІД, фінансуючи та надаючи зброю та вибухівку для організації терактів у Росії".

В СБУ назвали це повідомлення ФСБ фейком.

"Ми не будемо коментувати фантазії", - сказала BBC News Україна речниця СБУ Олена Гітлянська.

Вбивство у Донецьку

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31 серпня лідер самопроголошеної ДНР Олександр Захарченко загинув від вибуху у кафе "Сепар" у центрі Донецька.

Російське МЗС та представники самопроголошеної ДНР відразу ж поклали відповідальність за загибель Захарченка на Україну.

"Є всі підстави вважати, що за його вбивством стоїть київський режим, який не раз використовував подібні методи усунення інакомислячих та незручних", - зазначила Інтерфаксу речниця МЗС Росії Марія Захарова.

В українському МЗС у відповідь заявили про зв'язок Росії із сепаратистами.

"Мегаблискавична реакція МЗС РФ на вбивство Захарченка свідчить, як мінімум, про спроби РФ прикрити маріонеток, яких вона підтримує і фінансує", - написала речниця українського МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

А в АП підкреслили, що українська сторона, навпаки, була зацікавлена, аби Захарченко був живий-здоровий, оскільки він важливий як свідок агресії Росії проти України.

"Українська сторона та її спецслужби не мають жодного відношення до того, що сталося із Захарченком. Ми вважаємо, що це була або спецоперація Кремля, або внутрішні кримінальні розборки", - заявив в інтерв'ю ВВС News Україна заступний глави АП Костянтин Єлісєєв.

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