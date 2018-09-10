Джеймі Олівер самотужки затримав грабіжника
Джеймі Олівер переслідував чоловіка вулицею після того, як той намагався пограбувати будинок знаменитого шеф-кухаря на півночі Лондона.
За свідченнями свідків, шеф-кухар притис зловмисника до землі в очікуванні поліції минулого вівторка ввечері.
Чоловік намагався проникнути й в інші будинки на вулиці, де проживають Джеймі Олівер, його дружина та п'ятеро дітей.
43-річний свідок підтвердив BBC, що інцидент справді мав місце.
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Відповідаючи у понеділок на запитання про подію, Джеймі Олівер не хотів детально її коментувати, але сказав BBC: "Це не ситуація, у яку ви хотіли б втягуватись, але сталось, як сталось, й все закінчилося добре".
Речник міської поліції повідомила BBC News: "Поліцію викликали з повідомленням про агресивного чоловіка, який намагається отримати доступ до житлових приміщень у районі N6 (Лондон)".
"Чоловіка затримали представники громадськості, а потім його забрала поліція".
"Його доставили до відділку Північного Лондона і згодом звільнили без подальших заходів".
Невідомо, чому цього чоловіка звільнили, але згідно з повідомленням ЗМІ, це може бути пов'язано з відсутністю доказів або психічними проблемами підозрюваного.
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