Джеймі Олівер самотужки затримав грабіжника

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Джеймі Олівер переслідував чоловіка вулицею після того, як той намагався пограбувати будинок знаменитого шеф-кухаря на півночі Лондона.

За свідченнями свідків, шеф-кухар притис зловмисника до землі в очікуванні поліції минулого вівторка ввечері.

Чоловік намагався проникнути й в інші будинки на вулиці, де проживають Джеймі Олівер, його дружина та п'ятеро дітей.

43-річний свідок підтвердив BBC, що інцидент справді мав місце.

Відповідаючи у понеділок на запитання про подію, Джеймі Олівер не хотів детально її коментувати, але сказав BBC: "Це не ситуація, у яку ви хотіли б втягуватись, але сталось, як сталось, й все закінчилося добре".

Речник міської поліції повідомила BBC News: "Поліцію викликали з повідомленням про агресивного чоловіка, який намагається отримати доступ до житлових приміщень у районі N6 (Лондон)".

"Чоловіка затримали представники громадськості, а потім його забрала поліція".

"Його доставили до відділку Північного Лондона і згодом звільнили без подальших заходів".

Невідомо, чому цього чоловіка звільнили, але згідно з повідомленням ЗМІ, це може бути пов'язано з відсутністю доказів або психічними проблемами підозрюваного.

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