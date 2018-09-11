Екс-десантника Ананьєва відпустили з поліції: що відомо про його справу

Копирайт изображения Facebook Валери Ананьєва

Затриманого екс-десантника Валерія Ананьєва, якому інкримінують бійку та нанесення травм, відпустили на поруки одного з депутатів.

Напередодні у Дніпрі поліція затримала колишнього бійця 25-ї десантної бригади, ветерана боїв на Донбасі у 2014-2015 роках.

Це сталося просто перед тим, як він мав презентувати свою книгу про війну.

Правоохоронці доправили чоловіка до відділку поліції міста Новомосковськ, де він провів ніч.

У чому звинувачують

Копирайт изображения Facebook Валери Ананьєва Image caption Валерія Ананьєва затримали працівники поліції у штатському

Валерія Ананьєва звинувачують у тому, що у 2016 році він побив іншого чоловіка - зламав йому ніс та завдав інших травм.

Конфлікт стався у місті Гвардійське (саме там дислокується 25 бригада).

За даними поліції, під час тренування у спортзалі між Валерієм Ананьєвим та іншим відвідувачем виникла словесна перепалка, після якої десантник завдав кілька ударів в обличчя іншому чоловіку.

В лікарні у нього констатували "крововилив навколо очей, забій головного мозку І ступеню, перелом кісток носа зі зміщенням".

Спочатку справу порушили за статтею про легкі тілесні ушкодження, але згодом перекваліфікували на середні.

У поліції Дніпропетровської області вказують, що Валерій Ананьєв не з'являвся до органів досудового слідства, через що у березні його родичам передали письмове повідомлення про підозру та виклик до Новомосковської поліції.

Через те, що він не з'явився, 4 квітня чоловіка оголосили у розшук.

"Весь цей час співробітники поліції неодноразово розмовляли з підозрюваним по телефону та пояснювали законні вимоги щодо його явки до відділення", - додають правоохоронці.

7 червня суд видав ухвалу про його примусове затримання.

Позиція Ананьєва

Копирайт изображения С14 Image caption У відділку в Новомосковську

За даними ЗМІ, причиною конфлікту стало прохання прибрати "млинці" від тренажера.

У коментарі журналісту Юрію Бутусову Валерій Ананьєв зазначив: "Я був неправий - завдав йому удар. Визнавав це тоді, визнаю і зараз".

"Я пропонував компенсувати шкоду тою сумою, яку міг зібрати на той час, але його родина не погодилась. В 2017-му справу було закрито. Але в 2018-му добилися відновлення справи. І тепер там фігурують тілесні ушкодження середньої важкості", - додав він.

Валерій Ананьєв стверджує, що півроку тому з ним почали зв'язуватися слідчі, які вимагали прийти до Новомосковського відділку.

Оскільки сам чоловік вже мешкав у Києві, він попросив можливості відвідати слідчих у столиці або ж надіслати йому офіційний виклик у Новомосковськ.

Валерій Ананьєв додає, що у березні його бабусі офіційну постанову передали - за нею він мав з'явитися до слідчих в Новомосковську на наступний день.

"Але це ж неможливо, я не можу телепортуватися", - заявив екс-десантник вже після затримання.

Він також звинуватив слідчих, які вели його справу, у численних порушеннях.

"Не сприймайте нічого на віру. У справі, по якій мене затримали, була купа порушень зі сторони слідства. А у самому звинуваченні купа брехні, яку їм ще треба довести у суді", - написав він у Facebook.

Водночас до поліцейських, які його затримували, чоловік особливих претензій не має: "Я чудово розумію: якби 200 людей, які зібралися на 3-му поверсі бібліотеки, дізналися, що мене затримує на першому поверсі група людей у штатському, могло статися багато поганих речей. Тому поліціанти діяли адекватно ситуації, наскільки взагалі може бути адекватним затримання автора книги в бібліотеці".

На питання про те, чому ситуація дійшла до суду, він відповів: "Тому що так все організували. По недолугості слідства чи спеціально, інше питання. Сподіваюсь, що перше".

У вівторок Валерія Ананьєва відпустили на поруки депутат Андрія Денисенка.

"Взяв на поруки Валеру Ананьєва, який, сподіваюся, все таки найближчим часом презентує свою книгу вдячній дніпровській публіці", - написав політик у Facebook.

"Активність потерпілої сторони закінчиться приміренням сторін без розгляду справи. Добре, що все закінчується добре, а Валерій на свободі", - додав депутат.

Десантник та письменник

Копирайт изображения Facebook Валери Ананьєва

Валерій Ананьєв у складі 25-ї десантної бригади брав участь у боях на Донбасі в 2014-2015 роках, зокрема воював під Шахтарськом та брав участь у рейді бригади в тилу супротивника.

У коментарі BBC News Україна він пригадував 2 серпня 2014 року - тодішні "День десантника": "Нашу роту у той день сепаратисти крили з усього, що в них було. Яке там святкування".

Пізніше звільнився з військової служби, написав та самостійно видав книжку "Сліди на дорозі" про свій досвід та переживання на війні.

Також про військові будні чоловік активно писав у Facebook, що зробило його відомим у соцмережах.

У 2017 році, одразу після початку безвізу, Валерій Ананьєв пройшов відомими маршрутом по Стежці св. Якова, що йде з Франції до іспанського узбережжя океану.

Копирайт изображения Facebook Валери Ананьєва

За цією подорожжю у соцмережах також спостерігали тисячі підписників соцмереж, про неї повідомляли у медіа.

А цього року він написав, що планує похід по Норвегії до Північно-Льодовитого океану: "Минулого разу я йшов через міста, ліси, гори близько 1,8 км, у цей раз відстань буде не менше 3 тис. км, а про складність маршруту я взагалі мовчу".