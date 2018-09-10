В Австралії знайшли велетенські камені із золотом

Копирайт изображения RNC MINERALS Image caption Золота в більшому камені сягає 75 кг

У Західній Австралії шахтарі знайшли два величезних камені з багатим вкрапленням золота, кожен з яких, за приблизними оцінками, коштує мільйони доларів.

Найбільший камінь важить 95 кг та містить більше ніж 2 400 унцій (74,6 кг) золота, повідомляє гірничодобувна компанія RNC Minerals.

Компанія уточнила, що минулого тижня з шахти під Калгурлі (Західна Австралія) видобули золота на суму близько 11 мільйонів доларів.

Один гірничий інженер описав знахідки як "надзвичайно рідкісні".

"Люди все ще знаходять самородки на території золотих копалень, але, як правило, вони важать менше кількох унцій", - сказав професор Сем Спірінг, директор Гірничої школи Університету Кертіна у Західній Австралії.

Гірнича компанія оцінила найбільший камінь у близько 3 мільйони доларів. Другий за величиною камінь вагою 63 кг мав приблизно 1 600 унцій (49,7 кг) золота і його оцінили у 1,9 мільйона доларів.

Решту ваги каменів складала кварцева порода, заявила компанія.

Шахтарі в Австралії часто видобувають лише 2 г золота на тонну скельної породи, повідомив BBC професор Спірінг. Компанія RNC Minerals повідомила, що цього разу видобула 2 200 г на тонну.

Копирайт изображения RNC MINERALS Image caption Золота жила в породі на шахті Beta Hunt

"Дуже рідко ми бачимо результати такого рівня. Це надзвичайно рідкісна і дуже захоплива знахідка", - сказав професор Спірінг.

Він додав, що частинки золота часто занадто малі, аби людське око могло їх побачити.

На шахті Beta Hunt поблизу Калгурлі видобували нікель - до того, як відкрили золото.

Компанія згодом знайшла золоту жилу, розташовану у 500 метрах під землею.

Керівник RNC Minerals Марк Селбі заявив, що найбільші камені будуть продані на аукціоні як колекційні предмети.

Австралійський Калгурлі - золотодобувний регіон з великою історією. Місто Калгурлі заснував 17 червня 1893 року золотошукач Патрік Хеннен, який знайшов поблизу велике родовище золота, яке досі вважається одним з найбільших в Австралії (цю місцевість часто називають "Золотою милею").

У регіоні, крім золота, також видобувають нікель.

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