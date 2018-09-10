В Австралії знайшли велетенські камені із золотом
У Західній Австралії шахтарі знайшли два величезних камені з багатим вкрапленням золота, кожен з яких, за приблизними оцінками, коштує мільйони доларів.
Найбільший камінь важить 95 кг та містить більше ніж 2 400 унцій (74,6 кг) золота, повідомляє гірничодобувна компанія RNC Minerals.
Компанія уточнила, що минулого тижня з шахти під Калгурлі (Західна Австралія) видобули золота на суму близько 11 мільйонів доларів.
Один гірничий інженер описав знахідки як "надзвичайно рідкісні".
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"Люди все ще знаходять самородки на території золотих копалень, але, як правило, вони важать менше кількох унцій", - сказав професор Сем Спірінг, директор Гірничої школи Університету Кертіна у Західній Австралії.
Гірнича компанія оцінила найбільший камінь у близько 3 мільйони доларів. Другий за величиною камінь вагою 63 кг мав приблизно 1 600 унцій (49,7 кг) золота і його оцінили у 1,9 мільйона доларів.
Решту ваги каменів складала кварцева порода, заявила компанія.
Шахтарі в Австралії часто видобувають лише 2 г золота на тонну скельної породи, повідомив BBC професор Спірінг. Компанія RNC Minerals повідомила, що цього разу видобула 2 200 г на тонну.
"Дуже рідко ми бачимо результати такого рівня. Це надзвичайно рідкісна і дуже захоплива знахідка", - сказав професор Спірінг.
Він додав, що частинки золота часто занадто малі, аби людське око могло їх побачити.
На шахті Beta Hunt поблизу Калгурлі видобували нікель - до того, як відкрили золото.
Компанія згодом знайшла золоту жилу, розташовану у 500 метрах під землею.
Керівник RNC Minerals Марк Селбі заявив, що найбільші камені будуть продані на аукціоні як колекційні предмети.
Австралійський Калгурлі - золотодобувний регіон з великою історією. Місто Калгурлі заснував 17 червня 1893 року золотошукач Патрік Хеннен, який знайшов поблизу велике родовище золота, яке досі вважається одним з найбільших в Австралії (цю місцевість часто називають "Золотою милею").
У регіоні, крім золота, також видобувають нікель.
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