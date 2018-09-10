У Танзанії жінок закликають відмовитись від накладних нігтів та протизаплідних пігулок

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Законодавцям у Танзанії заборонили входити до будівлі парламенту, якщо вони мають штучні нігті та накладні вії.

Відповідну заборону видав спікер Йов Ндуґай.

Пан Ндуґай пояснив BBC Africa, що наклав заборону після того, як заступник міністра охорони здоров'я Фаустін Ндуґуліл висловив стурбованість з приводу ризиків для здоров'я, які спричиняють штучні нігті та вії.

Заборона також стосується і відвідувачів будівлі парламенту, сказав спікер.

Крім того, законодавцям заборонено носити в парламенті короткі сукні та джинси, сказав пан Ндуґай.

Відмова від протизаплідних

До цього президент Танзанії Джон Магуфолі закликав жінок відмовитись від протизаплідних пігулок, заявивши, що країні потрібно більше людей.

"Жінки тепер можуть відмовитися від методів контрацепції", - сказав пан Магуфолі.

"Я їздив до Європи та інших країн і бачив шкідливий вплив протизаплідних. Деякі країни зараз стикаються зі скороченням населення", - додав президент.

Копирайт изображения AFP Image caption У середньому жінка в Танзанії має більше ніж п'ять дітей

Депутат від опозиції Сесіл Мвамбе розкритикував слова президента.

Він вважає, що вони суперечать політиці держави в галузі охорони здоров'я.

Населення Танзанії складає близько 53 мільйонів людей, з яких 49% живуть на менш ніж на 2 долари на день.

У середньому жінка в Танзанії має більше ніж п'ять дітей, що є одним з найвищих показників у світі.

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