Чоловіка заарештували за сніданок з жінкою у Саудівській Аравії

Image caption Заарештований за сніданок

Єгиптянина заарештували в Саудівській Аравії після того, як відео, на якому він снідає з жінкою, набрало популярності у Twitter.

На відео чоловік, який розмовляє на єгипетському діалекті, снідає поруч із жінкою, чиє обличчя закрито нікабом. Чимало людей вважають, що ця жінка - громадянка Саудівської Аравії.

Така поведінка порушує закон Саудівської Аравії, де в офісах або закладах громадського харчування на кшталт McDonald's або Starbucks, родини і самотні чоловіки повинні сидіти в різних зонах.

Жінки у цих місцях повинні сидіти окремо від чоловіків.

У Саудівській Аравії жінкам не дозволяється робити більшість справ без супроводу чоловічої статі - зазвичай це має бути батько або чоловік, але також можна, щоб це був брат або син.

Чоловіка затримало Міністерство праці та соціального розвитку країни. У відомстві його звинуватили в тому, що він "скоїв кілька правопорушень і сів на місце, зарезервоване виключно для громадян Саудівської Аравії".

Відео спільного сніданку, який відбувається в офісі, було викладено у Twitter і спричинило хвилю онлайн-дискусій.

Погляд із Саудівської Аравії

На 30-секундному відео, чоловік і жінка жартують про те, що їдять сніданок разом, нікого не запросивши.

Найбільше обурення в соцмережах викликало те, що під кінець жінка начебто годує чоловіка.

Чимало громадян Саудівської Аравії жорстоко критикують їх обох, а деякі вимагають покарання і для жінки.

"Я жінка із Саудівської Аравії, і присягаюся, я хочу покарати і її теж. Сміх, їжа на робочому місці - невже зовсім немає меж?" - обурюється одна з коментаторок у Twitter.

Погляд з Єгипту

У Єгипті чимало людей з подивом відреагували на обурення в Саудівській Аравії і дивуються, як когось можна заарештувати за таке, на їхній погляд, невинне відео.

Єгиптяни наголошують на розбіжності між арештом і тим, що ця країна намагається показати прогрес з правами жінок - зокрема, у травні цього року жінкам надали право водити машину.

Одна з коментаторок зауважила: "Не можу повірити, що єгиптянина депортують і він втратить роботу через те, що у саудівських чоловіків таке вразливе его".

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