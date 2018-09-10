Олег Сенцов написав заповіт - сестра

Копирайт изображения AFP Image caption Сестра Олега Сенцова Наталія Каплан на акції на його підтримку

Олег Сенцов написав заповіт на свою творчість в разі смерті.

Про це повідомила його двоюрідна сестра Наталія Каплан на своїй сторінці у Facebook.

Олег Сенцов з 14 травня голодує у виправній колонії в російському місті Лабитнангі.

Він не вірить, що незабаром вийде із в'язниці, пише сестра Сенцова.

"Але це не означає, що я розклеївся або збираюся зніматися (напевно, з голодування - прим.)," - цитує Наталія Каплан слова брата.

Його стан "стабільно-паскудний", до симптомів додалася гіпоксія - нестача кисню в органах, здебільшого мозку, пише сестра режисера.

"Туман у голові, все крутиться, тіло, голова і кінцівки німіють", - написав Сенцов двоюрідній сестрі.

"Я не здався в будь-якому випадку, просто я не вірю вже у щасливий кінець всієї цієї історії", - зазначив ув'язнений режисер.

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