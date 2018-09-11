Не пити хоча б раз на тиждень - радять тим, кому за 40

Копирайт изображения Getty Images Image caption Безалкогольні дні допоможуть схуднути і знизять ризик розвитку раку

Людям у віці від 45 до 65 років варто хоча б раз на тиждень регулярно утримуватися від алкоголю, радять ініціатори кампанії Drink Free Days ("Дні без алкоголю").

Кампанію проводять разом англійська служба громадського здоров'я та благодійна організація Drinkaware, що поширює інформацію про згубний вплив пияцтва.

Під час опитування дев'яти тисяч респондентів різного віку у Британії, з'ясувалося, що опитані у віковій групі 45-65 років схильні пити більше рекомендованої максимальної дози у 14 порцій на тиждень.

У 2016 році британські органи охорони здоров'я рекомендували вживати не більше 14 стандартних доз алкоголю на тиждень для чоловіків і жінок, що дорівнює шести пінтам пива середньої міцності (пінта - близько півлітра) або семи келихам вина (один келих - 175 мл).

До того ж, кажуть активісти Drink Free Days, людям, старшим за 40 років, простіше почати займатися спортом або їсти здорову їжу, аніж скоротити кількість алкоголю, який вони випивають.

За словами медиків, "дні без алкоголю" допоможуть покращити сон, схуднути, а також знизять ризики високого тиску та розвитку раку.

"Навіть один безалкогольний день на тиждень дасть шанс організму очиститися, а печінці відпочити. Одразу знизиться кількість калорій, які вживає людина, і поліпшиться сон", - каже Джулія Верне, фахівець із захворювань печінки у службі громадського здоров'я Англії.

Звичка пити

Під час опитування також з'ясувалося, що людям значно простіше запровадити повністю безалкогольні дні, аніж змусити себе зменшити звичні порції алкоголю - наприклад, перейти з великого келиха вина на маленький.

"Більшість людей середнього віку п'ють не для того, щоб напитися. Для одних це частина спілкування, інші таким чином винагороджують себе за успіхи або компенсують важкий день на роботі. Це стає звичкою і частиною життя ", - пояснює Джулія Верне.

Але з часом така звичка неминуче починає сприяти розвитку низки захворювань. До того ж, зауважує фахівець, у Британії багато людей потерпають від надлишкової ваги, але навіть не думають про те, скільки калорій міститься в алкогольних напоях.

Активісти у всьому світі все наполегливіше намагаються привернути суспільну увагу до ризиків для здоров'я, пов'язаних із вживанням алкоголю.

Нещодавнє міжнародне дослідження, опубліковане в науковому журналі Lancet, показало, що не існує безпечних доз алкоголю. Ризики від вживання одного келиха на день невеликі, але вони є.

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