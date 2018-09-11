На США насувається “найпотужніший ураган за декілька десятиліть”
На Північну і Південну Кароліну насувається ураган "Флоренс". За словами метеорологів, він може може стати "найпотужнішим штормом за кілька десятиліть" у цьому регіоні.
У штатах Північна Кароліна та Вірджинія введений надзвичайний стан, влада Південної Кароліни вже почала повномасштабну евакуацію у береговій зоні протяжністю 300 кілометрів.
Наразі шторм рухається зі швидкістю 195 кілометрів на годину, і його сила постійно збільшується.
Очікується, що "Флоренс" досягне узбережжя США вже в четвер, 13 вересня.
За попередніми оцінками, владі доведеться евакуювати близько мільйона людей.
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Силу урагану експерти оцінюють у чотири бали з п'яти можливих. Найвищий рівень у п'ять балів мав минулорічний атлантичний шторм "Ірма", який називають "ураганом десятиліття".
"Флоренс" стрімко набирає силу: ще в понеділок зранку його оцінювали всього у два бали.
Наразі ж влада готується до того, що ураган досягне такої потужності, за якої дерева у регіоні будуть повалені, а частина будівель - зруйнована.
Деякі експерти не виключають, що з часом "Флоренс" може досягти п'ятої категорії.
Зона затоплення під час ураганів такої сили може досягати кількох кілометрів вглиб узбережжя.
"Флоренс" може стати найбільш руйнівним ураганом у регіоні за останні 30 років: востаннє шторм такої сили траплявся тут ще у 1989 році.
Тоді ураган "Х'юго" наніс Північній Кароліні збитків на 7 мільярдів доларів. Його жертвами стали 49 людей.
Влада штату вже закликала жителів регіону підготуватися до можливих перебоїв з електрикою та запастися питною водою.
В місцевих супермаркетах - величезні черги: покупці масово скуповують воду, батарейки та фанеру, якою забивають вікна у власних будинках.
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