На США насувається “найпотужніший ураган за декілька десятиліть”

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На Північну і Південну Кароліну насувається ураган "Флоренс". За словами метеорологів, він може може стати "найпотужнішим штормом за кілька десятиліть" у цьому регіоні.

У штатах Північна Кароліна та Вірджинія введений надзвичайний стан, влада Південної Кароліни вже почала повномасштабну евакуацію у береговій зоні протяжністю 300 кілометрів.

Наразі шторм рухається зі швидкістю 195 кілометрів на годину, і його сила постійно збільшується.

Очікується, що "Флоренс" досягне узбережжя США вже в четвер, 13 вересня.

За попередніми оцінками, владі доведеться евакуювати близько мільйона людей.

Силу урагану експерти оцінюють у чотири бали з п'яти можливих. Найвищий рівень у п'ять балів мав минулорічний атлантичний шторм "Ірма", який називають "ураганом десятиліття".

"Флоренс" стрімко набирає силу: ще в понеділок зранку його оцінювали всього у два бали.

Наразі ж влада готується до того, що ураган досягне такої потужності, за якої дерева у регіоні будуть повалені, а частина будівель - зруйнована.

Деякі експерти не виключають, що з часом "Флоренс" може досягти п'ятої категорії.

Копирайт изображения Reuters Image caption Місцеві жителі спустошують полиці магазинів, намагаючись підготуватися до урагану

Зона затоплення під час ураганів такої сили може досягати кількох кілометрів вглиб узбережжя.

"Флоренс" може стати найбільш руйнівним ураганом у регіоні за останні 30 років: востаннє шторм такої сили траплявся тут ще у 1989 році.

Тоді ураган "Х'юго" наніс Північній Кароліні збитків на 7 мільярдів доларів. Його жертвами стали 49 людей.

Влада штату вже закликала жителів регіону підготуватися до можливих перебоїв з електрикою та запастися питною водою.

В місцевих супермаркетах - величезні черги: покупці масово скуповують воду, батарейки та фанеру, якою забивають вікна у власних будинках.

Копирайт изображения Reuters Image caption Так "Флоренс" виглядав 6 вересня з борту Міжнародної космічної станції

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