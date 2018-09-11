Європарламент розгляне можливість санкцій проти Угорщини

Копирайт изображения AFP Image caption Очікується, що у вівторок Європарламент відвідає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який наведе контраргументи проти звинувачень ЄС

В середу Європейський парламент вирішить, чи варто запроваджувати дисциплінарні санкції проти Угорщини.

В разі, якщо депутати дійдуть до висновку, що Угорщина серйозно порушує основоположні принципи Євросоюзу, проти країни можуть запустити процедуру за статтею 7 Лісабонського договору.

Ця стаття передбачає, що до країни-члена ЄС можуть бути запроваджені різноманітні санкції, зокрема позбавлення права голосу в Раді ЄС.

Раніше ЄС запустив схожий механізм проти Польщі.

Що закидають Угорщині

Угорщину звинувачують у порушенні демократичних цінностей в таких сферах як незалежність судочинства, свобода слова, права меншин і релігій тощо.

Очікується, що у вівторок Європарламент відвідає прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який наведе контраргументи проти звинувачень ЄС.

Він вважає, що численні проблеми, про які йдеться в проекті резолюції Європарламенту, "давно вирішені".

Нік Торп, кореспондент BBC в Угорщині, каже, що влада країни критику з боку ЄС називає "полюванням на відьом". За її словами, "ліберальні еліти" мстять їй за те, що вона захищає національний суверенітет.

Звинувачення ЄС також стосуються антиміграційної політики Угорщини - зокрема нового закону, який криміналізує адвокатів і активістів, які допомагають переселенцям, що хочуть отримати в Угорщині політичний притулок.

Щоб запустити механізм санкцій проти Угорщини, резолюцію мають підтримати принаймні дві третини депутатів Європарламенту.

Угорщина і Україна

Останнім часом Україна і Угорщина перебувають у конфлікті: угорська влада не раз погрожувала блокувати всі кроки в напрямку євроінтеграції України.

У квітні міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив українську владу в цілеспрямованій, "ненависницькій кампанії" проти національних меншин, зокрема, угорців Закарпаття.

Він розкритикував український закон про освіту, за яким з 2020 року в Україні припинять існувати середні школи, в яких викладання ведеться не державною мовою.

В серпні між Україною і Угорщиною спалахнув ще один скандал через створення в угорському уряді посади міністра, що мав би завідувати справами Закарпаття.

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