США погрожують суддям Міжнародного кримінального суду. Чому?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Радник Дональда Трампа заявив, що судді МКС стикнуться з серйозними наслідками, якщо спробують звинуватити американських громадян у військових злочинах

Радник президента США з питань безпеки Джон Болтон застеріг Міжнародний кримінальний суд в Гаазі проти розслідування справ щодо громадян США і пригрозив суддям санкціями і арештами.

Наразі Міжнародний кримінальний суд розглядає можливість притягнути до відповідальності американських військових, які можуть бути причетними до катування та жорстокого поводження з ув'язненими в Афганістані на початку 2000-х років.

Коментуючи цю справу, Джон Болтон заявив, що Міжнародний суд діє "поза законом", а влада США зробить усе, аби захистити власних громадян.

"Ми не будемо співпрацювати з МКС. Ми не будемо їм допомагати. Ми не приєднаємося до них. Ми дамо МКС можливість померти самостійно. Зрештою МКС для нас вже давно мертвий", - заявив Болтон.

Чим Болтон погрожує суддям?

За словами радника Дональда Трампа, якщо суд зробить будь-які спроби звинуватити американських військових у злочинах в Афганістані, суддів очікуватимуть серйозні наслідки.

Одними з кроків проти них можуть стати заборона на в'їзд до США, накладання санкцій на їхні рахунки в американських банках та порушення кримінальних справ.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міжнародний кримінальний суд почав працювати в 2002 році. До його компетенції входить розгляд справ про геноцид, злочини проти людяності та військові злочини

"Ми будемо переслідувати їх відповідно до нашої кримінальної системи. Так само ми будемо чинити з будь-якою державою або компанією, яка буде допомагати розслідуванню МКС проти американських громадян", - заявив Джон Болтон.

Його позицію вже підтримала речник Білого дому Сара Хакебі Сандерс. За її словами, Дональд Трамп буде використовувати "будь-які заходи, що допоможуть захистити наших громадян і громадян країн-союзників від несправедливих переслідувань МКС".

Реакція

Після заяви Болтона Міжнародний кримінальний суд оприлюднив заяву, в якій сказано, що "МКС є юридичною інституцією, яка діє згідно з Римським статутом і прагне виконувати свої обов'язки незалежно та неупереджено".

За словами представниці неурядової організації Human Rights Watch Ліз Евенсон, радник Дональда Трампа продемонстрував "небачене ігнорування звірських злочинів" і те, що США "більше хвилюються про злочинців, аніж про неупереджене правосуддя".

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.