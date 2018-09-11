"Расистська карикатура" на Серену Вільямс збурила новий скандал

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Австралійський художник Марк Найт заперечує, що його малюнок, присвячений поведінці Серени Вільямс у фіналі US Open, є расистським.

Карикатура, про яку йде мова, з'явилася на сторінках найпопулярнішої газети Австралії The Herald Sun.

На ній зображено, як розлючена американська тенісистка стрибає над зламаною ракеткою. Багатьом малюнок здався расистським і художника розкритикували.

Дехто також запідозрив Найта у навмисному "відбілюванні" суперниці Вільямс - японки Наомі Осаки, - яка зображена на задньому плані.

Сам Марк Найт всі звинувачення відкидає: єдиною метою, каже художник, було продемонструвати "жахливу поведінку" Серени Вільямс у фіналі US Open.

Найта підтримали колеги з The Herald Sun: "Він цілком справедливо висміяв поведінку легенди тенісу. Марк може розраховувати на повну підтримку з нашого боку", - каже редактор газети Деймон Джонстон.

Серед критиків художника - британська письменниця Джоан Роулінг.

"Чудова робота - звузити постать однієї з найкращих спортсменок у світі до сексистських і расистських стереотипів, а другу чудову спортсменку перетворити на безликий фон", - написала вона у своєму Twitter.

Карикатуру також засудила Національна асоціація темношкірих журналістів США. В заяві організації йдеться, що малюнок є "огидним у багатьох аспектах".

Критики художника припускають, що його надихнули ілюстрації до дитячої книги 1899 року The Story of Little Black Sambo - ці малюнки, кажуть вони, теж мають ознаки расизму.

Найт каже, що "навіть не здогадувався про існування таких малюнків того періоду", і додає, що "світ просто з'їхав з глузду".

"Ця карикатура присвячена Серені в день, коли в неї стався спалах гніву. Ось і все", - запевняє художник.

Расизм в австралійських карикатурах

Соціолог Ендрю Якубович з сіднейського Технологічного університету каже, що жанр, в якому працює Марк Найт має "довгу традицію расистського впливу".

"Автор може навіть не усвідомлювати, що його погляд на світ сформований історією расизму в Австралії", - припускає дослідник.

За словами Якубовича, австралійські карикатуристи традиційно підкреслювали різноманітні візуальні ознаки меншин - зокрема, аборигенів, - аби висміяти їх.

Проте в умовах сучасної культури це вважається неприйнятним.

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Скандальний фінал US Open

Фінал US Open серед жінок відбувся в 8 вересня. Перемогу здобула японка Наомі Осака, якій вдалося з рахунком 6:2, 6:4 здолати Серену Вільямс.

Проте багатьом поєдинок запам'ятався не стільки ходом самої гри, скільки поведінкою американської тенісистки.

Вільямс кілька разів влаштовувала гучні перепалки з рефері і звинувачувала його в несправедливому суддівстві.

У другому сеті Вільямс оштрафували після того, як вона розбила свою ракетку: тенісистка розлютилася, підбігла до судді і почала кричати на нього: "Ти брехун. Ти більше не з'явишся на моєму корті, поки ти живий. Коли ти принесеш мені вибачення? Вибачся!".

Решта гри пройшла під постійну лайку Вільямс. Перемога Осаки на тлі всього цього відійшла на другий план.

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