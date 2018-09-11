Сталлоне починає зйомки "Рембо-5": про що йдеться у фільмі

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Голлівудський актор і режисер Сільвестр Сталлоне оголосив, що невдовзі почнуться зйомки п'ятого фільму про Рембо. Цього разу події розгортатимуться в Мексиці.

"Починаю скоро і дуже схвильований. Світ, можливо, змінюється, але не він... Ніщо не закінчено!" - написав 72-річний Сталлоне в своєму офіційному Instagram.

Жодних інших подробиць про новий фільм актор не повідомив.

У травні видання Screen Daily повідомляло, що виробництво п'ятого фільму про Рембо має розпочатися у вересні. За даними порталу, зйомки пройдуть в Лондоні, Болгарії і на Канарських островах.

Screen Daily також виклав короткий синопсис майбутнього фільму.

Постарілий ветеран В'єтнамської війни Джон Рембо живе на ранчо в Аризоні і бореться з посттравматичним стресом. Раптово він дізнається, що його внучка поїхала в Мексику на свято і зникла.

"Потім відбувається жорстке занурення в пекло, коли Рембо виявляє злочинну мережу з торгівлі людьми. Він об'єднує зусилля з журналістом, чию сестру теж викрали, і використовує всі свої навички для порятунку дівчат і боротьби з жорстоким кримінальним лідером", - пише видання.

Перший фільм про Рембо - "Перша кров" - вийшов у прокат в 1982 році і мав величезний успіх у глядачів. У 1985 році вийшла друга частина, а ще через три роки - третій епізод бойовика.

У 2007 році Сталлоне вирішив відродити популярну кінофраншизу 1980-х і зняв четвертий фільм про Рембо, де виступив як актор, режисер і співавтор сценарію. Багато оглядачів розкритикували сиквел за надмірне насильство на екрані.

Від фільму до фільму вороги Рембо ставали дедалі більш сильними і численними.

Його антагоністом в першому фільмі був шериф провінційного американського містечка і місцева поліція, у другій частині він вже бився з радянськими військовими у В'єтнамі, в третій картині - знову з радянськими військовими, але вже в Афганістані. Нарешті, в четвертому сиквелі його ворогом стала ціла армія бірманських повстанців.

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Паралельно Сталлоне працює над другим успішним кіносеріалом, який ще в 1970-х роках приніс йому всесвітню славу: в листопаді в прокат вийде черговий приквел саги про боксера Роккі Бальбоа "Крід 2".

У попередній частині франшизи "Крід: Спадщина Роккі" Сталлоне зіграв тренера з боксу, який тренує сина свого колишнього суперника по рингу Аполло Кріда.

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