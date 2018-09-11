"Самопоміч" у Київраді саморозпустилася: всі деталі скандалу

Копирайт изображения UNIAN Image caption Сергій Гусовський про звинувачення з боку партійного керівництва каже, що "диктат переміг здоровий глузд"

Фракція Київради "Самопоміч" саморозпустилась через внутрішньопартійний скандал - керівництво партії звинуватило фракцію в лояльності до члена фракції Романа Марченка, якого звинуватили в корупційних схемах.

Про рішення фракції повідомив глава фракції Сергій Гусовський.

"Самопоміч" була другою за чисельністю фракцією Київської міської ради та налічувала 22 депутати.

У засіданні фракції, де ухвалили рішення про саморозпуск, взяли участь 19 депутатів. 18 з них це рішення підтримали. Один - утримався.

Депутати мають намір створити депутатську групу і продовжити роботу в Київраді.

У партії "Самопоміч" заявили, що рішення про саморозпуск - свідчення "кругової поруки".

"У депутатів був вибір - засудити корупційну аферу свого колеги, яку виявило внутрішньопартійне розслідування, або ж обрати кругову поруку. Сміливості, на жаль, не вистачило. Після такого саморозпуск - це, мабуть, єдиний вихід", - заявили в партії.

Претензії партії

Скандал спалахнув 6 вересня. Керівництво партії "Самопоміч" оголосило, що з партії виключили чотирьох депутатів Київради.

В тому числі - і главу фракції Сергія Гусовського, який також представляв політичну силу на виборах мера Києва у 2015 році.

Своє рішення в партії пояснили тим, що всі чотири депутати підтримали рішення Київради про виділення родичам їхнього колеги Романа Марченка земельних ділянок у Києві.

Самого Марченка в партії звинуватили у використанні службового становища для реалізації "ймовірно, корупційних схем із земельними ділянками в Києві".

За даними внутрішнього розслідування партії, загалом Марченко та його родина начебто незаконно привласнили 12 ділянок землі в Києві загальною площею 1,4 га.

Тож "Самопоміч" заявила, що ініціює процедуру відкликання за народною ініціативою депутата Романа Марченка. А всі виявлені документи, які можуть свідчити про корупцію, передадуть до Нацагентства з запобігання корупції та Національного антикорупційного бюро.

"Якщо людина використовує свій статус і посаду для того, щоб здобувати персональну вигоду,... все це свідчить про недоброчесність і недобросовісність цієї людини. Якщо депутати фракції це покривають, то це підтверджує і їхню недоброчесність також. Для "Самопомочі" доброчесність була, є і залишається основою цінністю нашої політичної сили. Тому не було, немає і не буде у нас місця для людей, які беруть участь або покривають корупцію", - заявила віце-спікер та голова Київської міської партійної організації "Самопомочі" Оксана Сироїд.

У партії підкреслюють, що Гусовський вже кілька місяців знав про звинувачення, що висувають щодо Марченка.

Депутати Київради не згодні

Заяву партії Гусовський та його колеги різко розкритикували. Колишній кандидат в мери Києва підкреслив, що все це - наслідки політичної конкуренції з лідером партії, мером Львова Андрієм Садовим.

"Що сталося з "Самопоміччю"? Усе просто: страх навіть потенційної конкуренції засліпив очі керівникам партії. Андрій Садовий казав: "в політиці ти або раб, або ворог". Для київської команди це неприйнятно", - написав він у Facebook.

Гусовський також вважає, що "партійний диктат переміг здоровий глузд", а всі звинувачення назвав абсурдними.

Роман Марченко також спростував свою причетність до корупційних схем. За його словами, всі звинувачення на його адресу - маніпуляції у внутрішньопартійній боротьбі з Сергієм Гусовським.

Марченко зазначив, що процедуру приватизації ділянок він почав ще у 2006 році. І всі його дії були цілком законними.

Більше того, депутат пообіцяв подати позов проти керівництва партії про захист честі і гідності.

Він також додав, що ще у 2017 році написав заяву про добровільне складання мандату.

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