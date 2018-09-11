У Росії розпочались найбільші навчання з часів Холодної війни

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Росія розпочала свої найбільші військові навчання з часів Холодної війни - "Восток-2018", у яких візьмуть участь 300 тисяч військових.

Триватимуть вони до 15 вересня майже на всіх полігонах центрального та східного військових округів.

Останній раз військові навчання подібного масштабу в регіоні проводились ще у 1981 році, в часи Холодної війни, але зараз беруть участь навіть більше військових.

Тижневі маневри відбуваються на тлі конфлікту в Україні та напруженості між Росією та НАТО.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що проведення навчань виправдане, враховуючи "агресивне і недружнє" ставлення до Росії.

Китай відправив для участі 3 200 військовослужбовців, 900 одиниць техніки, 24 гелікоптери та 6 літаків. Монголія також направила декілька підрозділів, проте не розкрила їх склад.

Копирайт изображения Getty Images Image caption 3 200 військових з Китаю братимуть участь у навчаннях

Як проходитимуть?

У вівторок і середу відбудеться планування та підготовка, а фактично маневри розпочнуться в четвер. Про це заявив голова російського генерального штабу Валерій Герасимов.

Міністерство оборони РФ заявило, що у "Востоці-2018" візьмуть участь більш ніж 36 тисяч танків та бронетранспортерів, а також більш 1 000 літаків.

Навчання проводитимуть на п'яти армійських полігонах, чотирьох авіабазах та районах у Японському морі, Беринговій протоці та Охотському морі.

Залучать до 80 військових кораблів з двох російських флотів.

Росія заявляє, що зона навчань не наближатиметься до Курильських островів, щодо яких вона має територіальну суперечку з Японією.

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Телеканал Міноборони Росії "Звезда" повідомив, що три бригади російських парашутистів відіграють ключову роль під час навчань на полігоні "Цугол", біля кордонів Росії з Китаєм та Монголією.

Однією з цілей є відпрацювання швидкого переведення тисяч військовослужбовців, а також літаків і транспортних засобів із західної частини Росії до східних регіонів, за тисячі кілометрів, повідомляє "Звезда".

Менші за масштабом військові навчання Росія проводила минулого року в Білорусі.

Найбільші з часів Холодної війни

Масштаб "Восток-2018" еквівалентний силам, що брали участь в одній з великих битв Другої світової війни.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу порівняв цьогорічні навчання з радянськими "Запад-81".

Копирайт изображения TASS/GETTY IMAGES Image caption Військові навчання "Запад-81

Навчання "Запад-81" проходили з 4 по 12 вересня 1981 року на території Білоруського, Київського та Прибалтійського військових округів, а також в акваторії Балтійського моря і в Польщі.

"Запад-81" увійшли у військову історію як найбільші радянські маневри часів Холодної війни. За масштабом їх цілком можна порівняти з наступами, що відбувалися під час Другої світової.

На цих навчаннях відпрацьовувалась операція у Східній Європі, спрямована проти військ НАТО.

Точна кількість учасників "Запад-81" до цього часу офіційно не оголошувалась, але до них залучили не менше 100 тисяч військових та тисячі одиниць бронетехніки.

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