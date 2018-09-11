Страйк пілотів Ryanair: Україну не має зачепити

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На початку тижня стало відомо, що 12 вересня Ryanair скасує 150 рейсів з 400, які заплановані у напрямку з та до Німеччини, через 24-годинний страйк пілотів та бортпровідників.

Пасажирам, які постраждають, запропонують альтернативні рейси або компенсацію. За даними компанії, всі клієнти, рейси яких скасовані, вже отримали електронні листи та СМС з попередженням, решта рейсів має вилетіти за планом.

У відповідь на запит ВВС News Україна у прес-службі Ryanair заявили, що нічого більше до цієї інформації щодо страйку і можливого скасування київський рейсів додати не можуть.

На сайті авіакомпанії вдень у вівторок все ще можна було придбати квитки на рейси з Берліна до Києва та з Києва до Берліна на середу, 12 вересня.

Раніше профспілки погрожували змусити компанію скасувати усі рейси.

Лоукост вийшов на український ринок і запустив рейси до Берліна тиждень тому.

Черговий страйк

Суперечка щодо рівня оплати та умов праці продовжує серією страйків цього літа у Німеччині, Швеції, Ірландії, Бельгії та Нідерландах.

У серпні Ryanair вдалося укласти угоду з ірландськими пілотами й компанія сподівалася, що зможе укласти мирові угоди й з іншими профспілками.

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Проте з того часу сім профспілок, що представляють бортпровідників в Італії, Португалії, Бельгії, Іспанії та Нідерландах, погрожували провести страйк пізніше цього місяця, якщо авіакомпанія не покращить умови праці.

Профспілки попередили, що це буде "найбільша страйкова акція, яку коли-небудь бачила компанія".

Ірландська авіакомпанія, найбільший в Європі бюджетний авіаперевізник, заявила, що страйк в середу може "нашкодити бізнесу" Ryanair у Німеччині та назвала його "непотрібним".

Німецький союз пілотів Vereinigung Cockpit і об'єднання працівників сектору послуг Verdi заявляють, що, попри неодноразові переговори з керівництвом авіакомпанії, вони не досягнули жодного прогресу щодо їхніх вимог.

Ryanair же стверджувала, що запропонувала більше місцевих контрактів і збільшила зарплату для пілотів у Німеччині.

"Неприйнятно, що профспілка, яка представляє німецьких пілотів Ryanair, що заробляють до 190 000 євро на рік і працюють п'ять днів, а потім мають чотириденні вихідні, зараз загрожує планам клієнтів", - заявив директор з маркетингу компанії Кенні Джейкобс.

Ryanair минулого року погодилася визнати профспілки офіційними представниками працівників вперше за свою 33-річну історію.

Цей хід став результатом кризи, яка минулого вересня призвела до скасування тисяч рейсів.

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