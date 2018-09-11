Телевізори можуть запропонувати глядачам подати до суду на виробника

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Не виключено, що незабаром власники телевізорів Vizio зможуть прямо на екрані побачити пропозицію подати на компанію до суду.

У 2015 році каліфорнійського виробника телевізорів Vizio спіймали на крадіжці величезних об'ємів персональних даних своїх клієнтів. Vizio таємно збирала таку інформацію, а потім продавала третім сторонам.

Компанія вже сплатила штраф у розмірі 2,2 млн доларів, проте скандал може цим не вичерпатися.

Найближчим часом Vizio доведеться мати справу з колективним позовом, під яким потенційно можуть підписатися мільйони постраждалих клієнтів.

Наразі суд розглядає варіант, за якого Vizio можуть змусити проінформувати клієнтів про можливість подання позову за допомогою спливаючих сповіщень на екранах телевізорів.

Таке повідомлення зможуть отримати лише ті власники телевізорів Vizio, які постраждали внаслідок незаконних дій компанії.

Це дозволить сповістити усіх потенційних позивачів про можливість приєднатися до судового процесу.

Як правило, постраждалих у подібних справах повідомляють про суд за допомогою звичайної або електронної пошти. Проте телевізори Vizio під'єднані до інтернету, що дозволяє суттєво спростити цей процес.

Рішення суду щодо того, в який спосіб інформувати клієнтів про майбутній процес найбільш ефективно, приймуть на початку жовтня цього року.

Якщо його затвердять, то "запрошення" приєднатися до колективного позову отримають 11 млн власників телевізорів Vizio.

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