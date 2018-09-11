Позаблоковість чи НАТО: чого хочуть українці?

Копирайт изображения Міноборони України

Соціологи оприлюднили дані опитування про те, яким чином українці прагнуть гарантувати державну безпеку.

Серед громадян України продовжує переважати орієнтація на приєднання до НАТО.

Водночас соціологи відзначають певне збільшення кількості українців, які вважають, що найкращим безпековим варіантом є позаблоковий статус.

Вступ до НАТО

Опитування провели фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київський міжнародний інститут соціології у серпні 2018 року.

Опитали більше 2 тис. респондентів у всіх регіонах, крім анексованого Криму та непідконтрольних районів Донбасу. Похибка - 2,3%.

На ключове питання про найкращий варіант гарантування безпеки для України респонденти відповіли так:

Вступ до НАТО - 41,6%

Позаблоковий статус України - 35,3%

Військовий союз із Росією та іншими країнами СНД - 6,4%

Важко відповісти - 16,3%

Інше - 0,4%

"Від 2014 року в українському суспільстві продовжує превалювати орієнтація на вступ до НАТО... порівняно з 2012 роком частка тих, хто вважає цей шлях кращим за інші опції безпеки, зросла більш ніж втричі", - відзначають соціологи.

За їхніми даними, якщо у 2012 році до НАТО хотіли приєднатися 13% українців, то з осені 2014 року цей показник зріс до понад 40% й з того часу залишається приблизно на цьому рівні.

Копирайт изображения dif.org.ua Image caption Динаміка безпекових переконань українців з 2007 року (за даними опитувань 2002-2017 рр. Фонду "Демократичні ініціативи" у співпраці з Центром Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології)

Утім, підтримка зближення з НАТО суттєво залежить від регіону: найбільше за такий курс виступають на Заході (71%) та у Центрі (52%).

На Сході та Півдні підтримка вступу до НАТО помітно менша - 32% та 20% відповідно.

"Вектор військового союзу з Росією після початку конфлікту [на Донбасі] обвалився, й тут жодних зрушень немає", - відзначив аналітик фонду "Демократичні ініціативи" Руслан Кермач.

Підтримка позаблоковості

Копирайт изображения Міністерство оборони України

З 2015 року поступово зростає підтримка позаблокового статусу, додають соціологи.

У листопаді 2015 року позаблоковість підтримували 23% громадян, в червні 2017 р. - 31%, а станом на серпень 2018 р. таких вже 35%.

"У ставленні до позаблоковості існують істотні регіональні відмінності: позаблоковість має відносну перевагу як шлях гарантування безпеки України лише на Півдні (37%) та Сході (38%)", - відзначають у "Демократичних ініціативах".

Референдум про НАТО

Взяти участь у референдумі щодо вступу України до НАТО висловили готовність 63%.

Як кажуть соціологи, цей показник фактично не змінювався з 2012 року.

Утім, принципово змінилися відповіді можливих учасників референдуму.

Шість років тому на референдумі 60% українців проголосувало б проти вступу до НАТО, і лише 16% - за приєднання до Альянсу.

Наразі ж ситуація змінилася докорінно: проти НАТО проголосували б 39% опитаних, а за - 44%.

Чому за і чому проти НАТО?

Копирайт изображения NATO Image caption Опоненти приєднання до НАТО вважають, що це може призвести до втягування України у нові конфлікти

Прихильники приєднання до Північноатлантичного альянсу вважають, що це, перш за все, "дасть гарантію безпеки Україні".

Інші аргументи "за": членство в НАТО "дозволить Україні протистояти агресії Росії і повернути окуповані території" та "дасть змогу зміцнити та модернізувати українську армію".

Опоненти наполягають, що приєднання до Альянсу може втягнути Україну у військові дії НАТО.

"Опозиція до ідеї членства в Альянсі обумовлена сприйняттям НАТО як "агресивного імперіалістичного блоку" та переконаністю в тому, що Україна в принципі має бути позаблоковою", - додають соціологи.

Вони відзначають "достатньо низький рівень обізнаності" українців щодо НАТО.

"Лише 19% опитаних дали правильну відповідь, що рішення в НАТО ухвалюються консенсусом (коли з ним згодні усі країни-члени НАТО). Натомість, найбільш популярною виявилась відповідь "більшістю голосів" (22% порівняно із 34% в червні 2017 р.), ще 14% вважають, що рішення ухвалюють "старі" члени НАТО, а "новачки" - поки що ні", - пояснюють автори дослідження.

45% респондентів взагалі не змогли дати жодної відповіді про те, як Альянс ухвалює рішення.