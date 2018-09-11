Більше сотні мігрантів потонули біля узбережжя Лівії

Копирайт изображения REUTERS Image caption Понад 1 500 мігрантів загинули лише цього року, намагаючись перетнути Середземне море

Більше сотні мігрантів загинули, коли їхнє судно потонуло біля узбережжя Лівії на початку вересня, повідомляє гуманітарна організація.

Два гумових човни вирушили у подорож 1 вересня, але один з них здувся і потонув, повідомила організація "Лікарі без кордонів".

276 людей, які вижили, зрештою доправили до лівійського порту Хомс, що за 100 км на південний схід від столиці Триполі.

Врятованих людей зараз незаконно тримають під вартою, каже організація.

Серед них є вагітні жінки та діти. У багатьох з них лікарі виявили пневмонію та опіки.

Це найбільша кількість смертей мігрантів у Середземному морі за останні кілька місяців.

Небезпечна подорож

На початку червня, згідно з повідомленнями, 112 людей потонули після того, як на дно пішло судно біля узбережжя Тунісу.

Згодом управління верховного комісара ООН у справах біженців повідомило про загибель 220 людей у трьох інцидентах впродовж двох днів.

Цього року загалом загинуло більше 1500 мігрантів, які намагалися переплисти Середземне море, згідно з даними Міжнародної організації міграції.

Багато мігрантів врятували, хоча нещодавно Італія почала відмовляти суднам з мігрантами, що мандрують з Лівії.

Кількість мігрантів знизилася в порівнянні з піком у 2015 році, коли їхня кількість перевищила мільйон осіб. Водночас подорож через море стала більш небезпечною - зараз загалом більше людей гине, ніж потрапляє до Європи.

Це пояснюється тим, що тепер мігранти найчастіше обирають не коротший шлях між Туреччиною і Грецією, а набагато довший і небезпечніший - з Лівії до Італії.

До Лівії з'їжджаються мігранти з кількох країн північної Африки, зокрема Судану, Нігерії, Малі та Сомалі.

Гуманітарні організації висловлюють побоювання щодо мігрантів, які перебувають у Лівії, оскільки є випадки, коли їх викрадають заради викупу або продають у рабство.

Ситуація в країні залишається нестабільною з того часу, як у 2011 році було скинуто Муаммара Каддафі.

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