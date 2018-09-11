Українські правоохоронці затримали екс-чиновника Севастопольської адміністрації

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Кизименко працював в міській адміністрації Севастополя з 2012 року

Кримські управління СБУ та прокуратури затримали Олега Кизименка, який після анексії Криму обійняв посаду "заступника голови Севастопольської міської держадміністрації".

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

"Слідство вважає, що на цій посаді він сприяв створенню окупаційних органів влади, передавав окупантам службову документацію, а також сприяв РФ підривній діяльності проти України", - написав генпрокурор.

Кизименко також брав безпосередню участь у підготовці та проведенні так званого "загальнокримського референдуму", а також організовував і проводив політичні акції (зокрема парад російських військ у Севастополі), додала речниця генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, Кизименка затримали під час обшуку в його помешканні.

Луценко зазначив, що екс-чиновника затримали на підставі судового рішення за статтею про державну зраду.

Олег Кизименко народився на Донеччині й більшу частину життя працював в Донецьку, зокрема з 2004 по 2012 рік очолював головне управління капітального будівництва Донецької ОДА, як зазначалося в його офіційній біографії.

У 2012 році його призначили заступником мера Севастополя з житлово-комунальних питань. Він залишився працювати на посаді і після анексії Криму, доки у 2015 році його не звільнили.

Раніше Генпрокуратура повідомила про підозри 64 представникам так званої "Самооборони Криму" і оголосила їх у розшук.

Члени організації сприяли у проведенні окупації Криму, йдеться на сайті Генпрокуратури.

"Зазначене формування було озброєне вогнепальною зброєю, вибуховими пристроями, а також мало важке військове озброєння та військову техніку", - зазначили в Генпрокуратурі.

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