У Барселоні мільйон людей вийшли на мітинг за незалежність Каталонії

Копирайт изображения Reuters Image caption Це перше святкування Національного дня Каталонії після невдалої спроби оголосити незалежність

У вівторок, 11 вересня, в Барселоні на масові демонстрації на честь Національного дня Каталонії вийшло близько мільйона людей, повідомляє місцева поліція.

Це перше масове святкування після невдалої спроби оголосити незалежність Каталонії трохи більше як рік тому.

Центральні вулиці заповнили демонстранти з червоно-жовтими каталонськими прапорами та у футболках з гаслом "Збудуймо Республіку!", повідомляє Reuters.

Активісти вийшли на мітинг з вимогою надати незалежність Каталонії від Іспанії.

Вони також вимагають звільнити каталонських посадовців, затриманих після невдалої спроби оголосити незалежність регіону минулого року.

Яка ситуація в Іспанії?

Вийти на демонстрацію закликав регіональний президент уряду Каталонії Кім Торра і його попередник Карлес Пучдемон, які втекли до Брюсселя в жовтні минулого року, після того, як Мадрид розпустив весь парламент і уряд Каталонії.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який обійняв посаду в червні цього року, так само як і його попередник зайняв сувору позицію проти голосування щодо незалежності або будь-яких рухів каталонців у цьому напрямку.

11 вересня відзначають падіння Барселони перед Іспанією у 1714 році. В останні кілька років активісти за незалежність обрали цю дату для проведення масових акцій.

У жовтні минулого року місцева влада Каталонії оголосила про незалежність після проведення референдуму, який Мадрид вважав нелегітимним і намагався розігнати за допомогою поліції.

Після цього тодішній прем'єр-міністр країни Маріано Рахой призупинив автономію регіону на основі конституції Іспанії, за якою країна є неподільною.

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