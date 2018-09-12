Лабрадор врятував американця від 50 років в'язниці

Копирайт изображения JENNY COLEMAN/OREGON INNOCENCE PROJECT Image caption Вважалося, що Джошуа Хорнер вбив лабрадора Люсі, але собака виявилася живою

Мешканця американського штату Орегон звільнили від 50-річного терміну позбавлення волі після того, як знайшли живим лабрадора, якого він нібито вбив.

42-річного Джошуа Хорнера у 2017 році визнали винним за підозрою у сексуальному насильстві над дітьми.

Позивачка у справі заявила, що пан Хорнер застрелив лабрадора у неї на очах, аби залякати і утримати від подання заяви про злочин у поліцію.

Але собака виявилася неушкодженою. Організація Oregon Innocence Project знайшла її у нових власників.

Під час судового процесу вирок винесли не одноголосно, і некомерційна юридична організація заявила, що їхній перегляд судових доказів виявив "кілька серйозних зауважень".

Критичну роль у справі грало вбивство собаки.

Пан Хорнер наполягав на тому, що собака на ім'я Люсі досі жива, а це могло довести, що можлива жертва неправдиво його звинуватила.

Активісти організації Oregon Innocence Project врешті-решт спромоглися знайти собаку за багато кілометрів - аж на узбережжі штату.

Як повідомляється, особа собаки була підтверджена через її характерний зовнішній вигляд та інформацію про те, як її взяла до себе нова родина.

Копирайт изображения JENNY COLEMAN/OREGON INNOCENCE PROJECT Image caption Джошуа Хорнер з дружиною

Рішення Апеляційного суду штату дозволило звільнити пана Хорнера з серпня. Суд призначив новий судовий розгляд по справі.

При цьому, як повідомляє агентство AP, заявниця не прийшла на зустрічі, які їй призначали по справі і втекла від представників окружного прокурора, коли вони самі прийшли до неї.

Тоді вирішили, що повторного суду не буде, і пана Хорнера офіційно звільнили.

Після рішення звільнений сказав, що він і його дружина тепер "готові скласти шматки їхнього життя докупи".

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