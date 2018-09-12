Лабрадор врятував американця від 50 років в'язниці
Мешканця американського штату Орегон звільнили від 50-річного терміну позбавлення волі після того, як знайшли живим лабрадора, якого він нібито вбив.
42-річного Джошуа Хорнера у 2017 році визнали винним за підозрою у сексуальному насильстві над дітьми.
Позивачка у справі заявила, що пан Хорнер застрелив лабрадора у неї на очах, аби залякати і утримати від подання заяви про злочин у поліцію.
Але собака виявилася неушкодженою. Організація Oregon Innocence Project знайшла її у нових власників.
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Під час судового процесу вирок винесли не одноголосно, і некомерційна юридична організація заявила, що їхній перегляд судових доказів виявив "кілька серйозних зауважень".
Критичну роль у справі грало вбивство собаки.
Пан Хорнер наполягав на тому, що собака на ім'я Люсі досі жива, а це могло довести, що можлива жертва неправдиво його звинуватила.
Активісти організації Oregon Innocence Project врешті-решт спромоглися знайти собаку за багато кілометрів - аж на узбережжі штату.
Як повідомляється, особа собаки була підтверджена через її характерний зовнішній вигляд та інформацію про те, як її взяла до себе нова родина.
Рішення Апеляційного суду штату дозволило звільнити пана Хорнера з серпня. Суд призначив новий судовий розгляд по справі.
При цьому, як повідомляє агентство AP, заявниця не прийшла на зустрічі, які їй призначали по справі і втекла від представників окружного прокурора, коли вони самі прийшли до неї.
Тоді вирішили, що повторного суду не буде, і пана Хорнера офіційно звільнили.
Після рішення звільнений сказав, що він і його дружина тепер "готові скласти шматки їхнього життя докупи".
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