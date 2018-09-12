Вчені виявили дивні сигнали з галактики, до якої 3 млрд світлових років

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дослідження проводяться в рамках SETI - міжнародного проекту з пошуку позаземних цивілізацій.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі виявили 72 дивних сигнали, коли розшифровували 400 терабайтів інформації, отриманої з карликової галактики. Вона знаходиться в 3 мільярдах світлових років від Землі.

Дослідження проводяться в рамках SETI - міжнародного проекту з пошуку позаземних цивілізацій.

Він діє з 1959 року, а передумовою його існування є теза про те, що будь-яка технологічно розвинена цивілізація спроможна подавати сигнали на певній частоті. Пошуки фінансуються американськими компаніями та NASA.

Джерело сигналу, який отримав умовну назву FRB 121102, - унікальне, оскільки тільки воно регулярно подає швидкі радіоспалахи такого типу.

Знайдені сигнали - це швидкі, але відчутні радіоімпульси. Щось схоже вчені вже спостерігали у 2007 році, проте лише зараз знахідка привернула увагу вчених.

"Природа об'єкту, що їх виробляє, невідома", - кажуть в SETI. Існує кілька теорій походження сигналів, одна з них навіть припускає, що вони посилаються розумної позаземною субстанцією.

Минулого року вчені з Гарвардського університету припустили, що імпульси можуть бути витоками енергії з потужних передавачів, збудованих позаземними цивілізаціями, які здійснюють космічні експедиції.

На думку дослідників, для таких експедицій може використовуватись принцип так званого сонячного вітрила. Невеликий тиск, створюваний світлом (фотонами), може давати слабке, але постійне прискорення, яке теоритично дало б космічному кораблю зрештою досягати швидкостей, близьких до світлових.

Проект для всіх

Сигнали, про які йде мова, були виявлені за допомогою радіотелескопу "Грін-Бенк" в американському штаті Західна Вірджинія. Науковий співробітник Берклі Джеррі Чан розробив спеціальний алгоритм, який використовувався для детального вивчення 400 терабайтів радіоінформації.

Раніше для цього використовували більш простий алгоритм пошукового типу, схожий на той, який IT-компанії використовують для оптимізації пошукових результатів і класифікації зображень.

"Ця робота цікава не лише тому, що допомагає в деталях зрозуміти динаміку поведінки швидких радіоспалахів, а й тому, що демонструє, як розумні машини можуть фіксувати сигнали, які не вдалося помітити традиційним алгоритмам", - розповів Ендрю Сімьон, керівник центру SETI в Берклі.

В 1999 році вчені Каліфорнійського університету в Берклі вирішили залучити до SETI усіх бажаючих. Достатньо було встановити на свій комп'ютер пакет програм для розшифровування сигналів, прийнятих радіотелескопом.

На заклик дослідників відгукнулися близько п'яти мільйонів ентузіастів з 200 країн світу. Кожному з них участь в проекті коштувала зовсім недорого, але разом вони, за деякими даними, витратили електроенергії на загальну вартість близько мільярда доларів.

Більш докладно з результатами дослідження можна ознайомитися на сайті Каліфорнійського університету в Берклі.

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