Порошенко: IKEA пасуватиме український прапор

Копирайт изображения Getty Images Image caption IKEA є найбільшим у світі рітейлером товарів для дому

Петро Порошенко у своєму Facebook повідомив, що зустрінеться з керівником IKEA в Південно-Східній Європі та обговорить з ним вихід компанії на український ринок.

"IKEA заходить в Україну! Сьогодні маю зустріч з головним виконавчим директором IKEA Південно-Східна Європа Стефаном Вановербеке", - написав президент.

"За останні роки відбулося багато змін, які зробили відкриття IKEA в нашій державі можливим. Впевнений, що IKEA пасуватиме український прапор", - додав пан Порошенко.

За його словами, прихід шведського виробника - сигнал для інших світових брендів, який свідчить, що "з Україною потрібно мати справу".

Розмови про відкриття першого магазину IKEA в Україні ведуться вже давно.

Відомо, що у 2017 році представники компанії зустрічалися з мером Києва Віталієм Кличком і припускали, що зможуть вийти на український ринок вже за один-два роки.

Тоді в IKEA повідомили, що на українському ринку працюватиме компанія IKEA Південно-Східна Європа. Вона також оперує у Хорватії, Румунії, Сербії та Словенії.

За даними українських ЗМІ, перший український магазин IKEA відкриється в новому торгово-розважальному комплексі ТРЦ Ocean Mall - неподалік від ТРЦ Ocean Plaza. Він має запрацювати наступного року.

IKEA була створена в 1943 році. Компанія є найбільшим у світі рітейлером товарів для дому.

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