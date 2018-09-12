"Нічого кримінального" - Путін про підозрюваних в отруєнні Скрипалів
Президент Росії Володимир Путін заявив, що немає "нічого кримінального" в особах, яких британська влада звинуватила в тому, що вони отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку.
Раніше влада Великої Британії заявила, що підозрювані - це чоловіки на ім'я Олександр Петров та Руслан Боширов, яких назвали офіцерами російської військової розвідки.
Але Путін заявив, що йдеться про двох цивільних осіб. Їхню історію російський президент пообіцяв розповісти невдовзі.
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"Ми знаємо, хто це, ми знайшли їх", - заявив пан Путін на Східному економічному форумі у Владивостоку.
"Сподіваюсь, вони самі з'являться і самі про себе розкажуть. Це буде найкраще для всіх. Нічого там особливого і кримінального немає, запевняю вас. Ми побачимо це в найближчому майбутньому", - додав президент Росії.
Справа Скрипалів
Колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними вдень 4 березня в центрі міста Солсбері. Британські ксперти встановили, що їх отруїли розробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною "Новачок".
30 червня в містечку Еймсбері неподалік від Солсбері госпіталізували 44-річну Дон Стерджесс, яка отримала дозу нервово-паралітичної речовини. Вона померла 8 липня. Її приятель, 45-річний Чарлі Роулі, також отруївся, проте вижив.
Отруєння Скрипалів серйозно загострило відносини між Великою Британією і Росією: Лондон вислав 23 російських дипломатів, Москва відповіла тим самим. Згодом десятки країн підтримали Британію, оголосивши про висилку російських дипломатів.
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