"Нічого кримінального" - Путін про підозрюваних в отруєнні Скрипалів

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що немає "нічого кримінального" в особах, яких британська влада звинуватила в тому, що вони отруїли колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку.

Раніше влада Великої Британії заявила, що підозрювані - це чоловіки на ім'я Олександр Петров та Руслан Боширов, яких назвали офіцерами російської військової розвідки.

Але Путін заявив, що йдеться про двох цивільних осіб. Їхню історію російський президент пообіцяв розповісти невдовзі.

"Ми знаємо, хто це, ми знайшли їх", - заявив пан Путін на Східному економічному форумі у Владивостоку.

"Сподіваюсь, вони самі з'являться і самі про себе розкажуть. Це буде найкраще для всіх. Нічого там особливого і кримінального немає, запевняю вас. Ми побачимо це в найближчому майбутньому", - додав президент Росії.

Справа Скрипалів

Колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними вдень 4 березня в центрі міста Солсбері. Британські ксперти встановили, що їх отруїли розробленою в Росії нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

30 червня в містечку Еймсбері неподалік від Солсбері госпіталізували 44-річну Дон Стерджесс, яка отримала дозу нервово-паралітичної речовини. Вона померла 8 липня. Її приятель, 45-річний Чарлі Роулі, також отруївся, проте вижив.

Отруєння Скрипалів серйозно загострило відносини між Великою Британією і Росією: Лондон вислав 23 російських дипломатів, Москва відповіла тим самим. Згодом десятки країн підтримали Британію, оголосивши про висилку російських дипломатів.

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