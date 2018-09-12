Дівчинка, що отруїлася в таборі під Києвом, померла після двомісячної коми

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Восьмирічна дівчинка, яка в липні впала в кому після отруєння у таборі "Славутич" на Київщині, померла.

Про це BBC News Україна повідомив голова Київської обласної адміністрації Олександр Горган.

"Вночі дівчинка померла, вона не приходила до свідомості до сьогоднішнього дня", - розповів він.

Чиновник запевнив, що винні у смерті дівчинки, які допустили масове отруєння в таборі, будуть покарані. Процес притягнення до відповідальності вже йде.

"Робота [з притягнення до кримінальної відповідальності винних - Ред.] не зупинялася, з моменту, коли було встановлено, що отруєння дітей було спричинено недотриманням санітарних правил в таборі", - заявив Горган.

Масове отруєння

12 дітям, які відпочивали у приватному таборі "Славутичі", стало зле ще 2 липня.

11 із них потрапили до медичного ізолятора табору із розладом шлунково-кишкового тракту.

Одну дівчинку восьми років з сильним зневодненням доправили до лікарні, де вона впала в кому.

У Держпродспоживслужбі згодом повідомили, що у неї діагностували енцефаліт.

Тоді Горган з посиланням на консиліум лікарів, які займаються лікуванням дитини, розповів ВВС News Україна, що такий стан дівчинки є прямим наслідком отруєння.

"Всі інші розлади - гастрит, набряк мозку, поліорганна недостатність - це все є наслідком харчової інфекції", - зазначив пан Горган.

Всі отруєні діти у таборі - це вихованці дитячої спортивної школи "Школа Дерюгіних".

Тоді розслідування Держпродспоживслужби встановило, що діти у таборі, імовірно, отруїлися простроченими йогуртами. Причому із 226 дітей, які перебували у таборі і їли ці йогурти, отруїлися тільки вихованці спортивної школи. У цьому розслідування винуватить тренерів школи.

За версією Держпродспоживслужби, троє тренерів спортивної школи, які супроводжували дітей, забрали йогурти в дітей, тримали їх у себе в кімнатах не в холодильниках і видали дітям лише через добу.

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