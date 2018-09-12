25 країн заблокували створення заповідника для китів в Атлантичному океані
Міжнародна комісія з промислу китів (IWC) під час зустрічі в Бразилії не підтримала пропозицію створити заповідник для китів у південній частині Атлантичного океану.
За створення заповідника проголосували 39 країн. Проти висловилися 25: серед них - Японія, Ісландія, Норвегія і Росія. Аби пропозицію затвердили, вона мала б набрати принаймні дві третини голосів.
Едсон Дюарте, міністр з питань охорони навколишнього середовища Бразилії, заявив, що "розчарований" результатами зустрічі. Саме його країна була ініціатором створення заповідника.
Це не перший раз, коли цю ініціативу не ухвалюють: у 2012 році Бразилія подала на розгляд комісії аналогічну пропозицію - тоді її так само не підтримали.
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За словами Едсона Дюарте, попри невдачу він продовжить відстоювати свою позицію.
"Ми продовжимо проводити зустрічі в рамках комісії, аби заповідник нарешті був створений", - сказав він.
Наразі IWC визнає існування лише двох заповідників для китів: один з них розташований в Індійському океані, інший - у водах Південного океану, навколо Антарктики.
Заборона на вилов китів
У 1986 році члени IWC погодилися ввести мораторій на полювання на китів, аби їх чисельність зросла.
Країни, які виступають за право на полювання, очікували, що заборона буде тимчасовою і діятиме лише поки не буде досягнутий консенсус щодо квот на вилов.
Натомість мораторій з того часу так і не відмінили і заборона фактично стала постійною. Захисників природи це тішить, у країн на кшталт Японії чи Норвегії - викликає невдоволення.
Попри заборону, Японія використовує виняток, який дозволяє їй вилов китів у наукових цілях: щорічно країна виловлює від 200 до 1 200 китів, у тому числі молодих і вагітних тварин.
Критики кажуть, що це просто прикриття, аби Японія могла ловити китів для їжі: м'ясо китів, вбитих для наукових досліджень, як правило, потім продають.
Традиційні китобійні країни стверджують, що китобійний промисел є частиною їхньої культури, і повинен тривати, але раціонально.
Очікується, що цього тижня IWC розгляне питання питання про скасування заборони 1986 року.
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