25 країн заблокували створення заповідника для китів в Атлантичному океані

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Міжнародна комісія з промислу китів (IWC) під час зустрічі в Бразилії не підтримала пропозицію створити заповідник для китів у південній частині Атлантичного океану.

За створення заповідника проголосували 39 країн. Проти висловилися 25: серед них - Японія, Ісландія, Норвегія і Росія. Аби пропозицію затвердили, вона мала б набрати принаймні дві третини голосів.

Едсон Дюарте, міністр з питань охорони навколишнього середовища Бразилії, заявив, що "розчарований" результатами зустрічі. Саме його країна була ініціатором створення заповідника.

Це не перший раз, коли цю ініціативу не ухвалюють: у 2012 році Бразилія подала на розгляд комісії аналогічну пропозицію - тоді її так само не підтримали.

За словами Едсона Дюарте, попри невдачу він продовжить відстоювати свою позицію.

"Ми продовжимо проводити зустрічі в рамках комісії, аби заповідник нарешті був створений", - сказав він.

Наразі IWC визнає існування лише двох заповідників для китів: один з них розташований в Індійському океані, інший - у водах Південного океану, навколо Антарктики.

Заборона на вилов китів

У 1986 році члени IWC погодилися ввести мораторій на полювання на китів, аби їх чисельність зросла.

Країни, які виступають за право на полювання, очікували, що заборона буде тимчасовою і діятиме лише поки не буде досягнутий консенсус щодо квот на вилов.

Натомість мораторій з того часу так і не відмінили і заборона фактично стала постійною. Захисників природи це тішить, у країн на кшталт Японії чи Норвегії - викликає невдоволення.

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Попри заборону, Японія використовує виняток, який дозволяє їй вилов китів у наукових цілях: щорічно країна виловлює від 200 до 1 200 китів, у тому числі молодих і вагітних тварин.

Критики кажуть, що це просто прикриття, аби Японія могла ловити китів для їжі: м'ясо китів, вбитих для наукових досліджень, як правило, потім продають.

Традиційні китобійні країни стверджують, що китобійний промисел є частиною їхньої культури, і повинен тривати, але раціонально.

Очікується, що цього тижня IWC розгляне питання питання про скасування заборони 1986 року.

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