У Росії українцю Сущенку винесли остаточний вирок

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Журналіста агентства "Укрінформ" Романа Сущенка остаточно засудили у Росії до 12 років колонії суворого режиму.

Таке рішення у середу виніс Верховний суд РФ, який розглядав скаргу захисту українця.

У Росії його засудили за звинуваченням у шпигунстві.

Апеляцію захисників повністю відхилили.

Це остання інстанція в Росії, де можна було оскаржувати вирок Романа Сущенка та останнє засідання у його справі.

Як повідомляє УНІАН, Сущенко наголосив, що не згоден з рішенням і продовжить боротьбу за звільнення, у тому числі подаватиме скаргу в Європейський суд з прав людини.

Як повідомляв громадський захисник журналіста, тепер вирок набере законної сили протягом десяти днів.

Сам розгляд апеляції проводився у закритому режимі, адже справа маркована грифом "цілком таємно".

Вирок

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Раніше, 4 червня 2018 року, Московський міський суд засудив журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.

При цьому обвинувачення просило 14 років в'язниці.

Українця визнали винним у шпигунстві. Російська сторона заявила, що він - полковник і кадровий співробітник Головного управління розвідки міноборони України.

За версією ФСБ, його затримали у Москві 30 вересня 2016 року під час "шпигунської акції", коли він збирав "відомості про Збройні сили Росії".

Сам журналіст заперечує звинувачення ФСБ і не визнає своєї вини. Він наполягає, що перебував у Росії у приватних справах.

Ізоляція

Копирайт изображения УНІАН Image caption Експерти та політики обговорюють ймовірність обміну Романа Сущенка на керівника "РИА-Новости" Кирила Вишинського

Рідні Романа Сущенка заявляють, що спілкування з ним вкрай ускладнене.

"Після винесення вироку Мосміськсудом 4 червня Роман Володимирович Сущенко перебуває в ізоляції від зовнішнього світу. Зустрічі з адвокатом і консулом трапляються рідко, а листи, в тому числі від родини, від сина, йому віддають дуже неохоче, й лише малу їх частину", - написала напередодні дочка Сущенка Юлія.

Вона також опублікувала лист від батька, який він написав до оголошення остаточного вироку колегам з "Укрінформу".

"У тому, чи буде рішення обвинувальним або виправдувальним, сумнівів немає. Не це головне. Хоча з процесуальної точки зору мій захист пройшов усі етапи, використав усі наявні аргументи та інструменти", - писав журналіст.

"Схоже, що дуже скоро на нас чекають нові випробування. Фізично і морально ми до них готові", - додав Роман Сущенко і подякував колегам за підтримку.

Раніше політики та експерти припускали, що Романа Сущенка можуть обміняти на заарештованого в Україні керівника російського інформагентства "РИА Новости - Украина" Кирила Вишинського, якому інкримінують державну зраду.