Шампанське в космосі: інноваційну пляшку запустили у пробний політ

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дизайнер Октав де Голль розробив пляшку, з якої можна пити шампанське у невагомості

Майбутні космічні туристи зможуть насолоджуватися шампанським на орбіті у разі успішних випробувань пляшки з унікальним дизайном.

У середу, 12 вересня, із серця регіону Шампань у Франції відправляють особливий літак, щоб випробувати інноваційний спосіб вживання шампанського.

За планом, літак Airbus Zero-G кілька разів набирає висоту, а потім різко падає вниз, щоб створити 20 секунд невагомості.

Новий дизайн пляшки створив виробник шампанського Mumm.

Пляшка розділена на дві частини. У верхній частині розташоване ігристе вино, а у другій - клапан, який контролюється вручну. За його допомогою невелика кількість шампанського випускається у вигляді піни, використовуючи власний діоксид вуглецю напою.

Далі шампанське можна ловити за допомогою невеликих келихів на довгій ніжці.

У Mumm вважають, що це більш елегантний спосіб вживання напою у космосі, ніж через соломинку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пляшка шампанського Mumm Grand Cordon Stellar для випробувань

Високотехнологічна пляшка, яку створив французький дизайнер Октав де Голь, створена не для професійних астронавтів, адже тим, хто виконує завдання, наприклад, на Міжнародній космічній станції, пити заборонено.

Проте інновацією цілком зможуть скористатися цивільні космічні туристи, яких обіцяють відправити в позаземну подорож такі оператори як Virgin Galactic та Blue Origin.

Пити в космосі - хороша ідея?

Ще у 1985 році Федеральне управління цивільної авіації США провело дослідження, щоб з'ясувати чи впливає алкоголь, який вживають на симульованій висоті, на здатність виконувати складні завдання.

Під час дослідження 17 людей пили горілку на землі, а потім у камері, що симулювала висоту 3700 метрів.

Після цього їх просили виконати різні завдання, зокрема щось усно порахувати, стежити за показниками осцилографа за допомогою джойстика та інше.

Дослідники з'ясували, що помітної різниці між впливом алкоголю на результати тестів на землі і на висоті не було.

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