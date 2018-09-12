Європарламент проголосував за санкції проти Угорщини

Копирайт изображения AFP Image caption Віктор Орбан виступав у парламенті напередодні, але цього виявилося недостатньо

Європарламент схвалив резолюцію, яка пропонує розглянути запровадження дисциплінарних санкцій проти Угорщини за порушення основних цінностей ЄС. Тепер резолюцію мають схвалити лідери всіх країн ЄС.

Уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана звинувачують у порушенні демократичних цінностей в таких сферах як незалежність судочинства, свобода слова, права меншин і релігій тощо. Сам Орбан порушення спростовує.

Щоб прийняти резолюцію, її мали підтримати принаймні дві третини депутатів. Зрештою так і сталося: за документ проголосували 448 депутатів, проти - 197.

Якщо всі країни ЄС схвалять цю резолюцію, проти Угорщини можуть запровадити безпрецедентні санкції, передбачені статтею 7 Лісабонського договору.

У найгіршому для Угорщини випадку, її можуть позбавити права голосу в Раді ЄС.

Напередодні Орбан особисто звернувся до Європарламенту на захист своєї країни. Він назвав загрозу цензури формою шантажу і образою для Угорщини.

Він також заявив, що звіт про порушення містив серйозні фактичні помилки.

У своєму виступі він заявив, що голосування - це помста Угорщині за відмову прийняти мігрантів за квотами ЄС.

Втім, голосування стосувалося не лише теми імміграції. У звіті, підготованому голландським політиком Джудіт Сарджентіні, йшлося також про нападки Орбана на незалежні ЗМІ, науковців, судову систему та права меншин, що створює "систематичну загрозу" основоположним цінностям ЄС.

Згідно зі статтею 7 Лісабонського договору, порушення основних принципів Євросоюзу може призвести до позбавлення країни-члена права голосу у вигляді покарання.

Втім, для того, щоб забрати в Угорщини право голосування в Раді ЄС, потрібне одностайне рішення. Швидше за все, такі заходи блокуватиме Польща, уряд якої може підтримати Орбана.

Польщі також загрожують дисциплінарні санкції, які наприкінці минулого року запровадила Єврокомісія через судові реформи в країні. У Євпропарламенті це питання ще не розглянули.

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