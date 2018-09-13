У Франції після погромів крамниць затримали активістів-веганів

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption У Франції зросла активність веганів

Шістьох активістів-веганів затримали цього тижня у французькому місті Лілль через ряд атак на крамниці, повідомила місцева влада.

Дев'ять підприємств, зокрема м'ясна, сирна та рибна крамниці й МакДональдс постраждали за останні місяці.

Активістів звинувачують в тому, що вони розбили їхні вітрини й облили фальшивою кров'ю стіни.

Вони також намалювали гасло "Стоп видовій дискримінації". Видова дискримінація або спецієсизм - це термін, який означає неетичне поводження з іншими видами.

П'ять з шести затриманих уже звільнені або їх скоро звільнять.

Проте в грудні відбудеться судове слухання по справі 21-річної активістки.

Напруженість в регіоні зросла після того, як портове місто Кале, скасувало веганський фестиваль 8 вересня.

Влада дізналася про заплановану "серію акцій" на фестивалі з боку м'ясоїдів.

Суд у Ліллі дозволив проводити фестиваль, після скарг організаторів.

Копирайт изображения AFP/GETTY Image caption Фестиваль провели, незважаючи на початкове рішення про скасування

Переважна більшість французів їсть м'ясо, а вегани складають невеликий відсоток населення.

Згідно з опитуванням 2016 року, лише близько 3% французів є вегетаріанцями.

Але низка недавніх інцидентів викликали дебати в країні, яка має давню кулінарну традицію вживання м'яса.

У березні веганський активіст отримав відтермінований тюремний строк за публікацію в Facebook, в якій говорив, що вбивство м'ясника ісламістським бойовиком було "правосуддям".

Французька федерація м'ясників написала уряду з вимогою щодо захисту від войовничих веганів, заявивши, що вони намагаються змусити більшість людей прийняти "свій спосіб життя або навіть свою ідеологію".

Цього року французький уряд запровадив нові правила, які б заборонили харчовим продуктам на основі овочів використовувати такі слова як "стейк" та "ковбаса".

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