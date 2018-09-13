"Немислимо і фальшиво": США засудили "вибори" на Донбасі
Сполучені Штати засудили намір провести "вибори" у так званих "ДНР" та "ЛНР", йдеться в заяві Державного департаменту США.
"Враховуючи те, що Російська Федерація продовжує контролювати ці території, справжні вибори тут немислимі і грубо порушують зобов'язання Росії, відповідно до мінських угод", - йдеться в заяві.
Згідно з текстом цього повідомлення, впроваджуючи "фальшиві процедури, Росія ще раз демонструє своє нехтування міжнародними нормами та підриває зусилля, спрямовані на досягнення миру на сході України".
У Вашингтоні підкреслили, що США залишаються прибічниками дипломатичних зусиль по вирішенню конфлікту на Донбасі, а також цілковито підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.
"Вибори" у самопроголошеній "ДНР" мають пройти у листопаді 2018 року.
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