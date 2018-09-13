"Немислимо і фальшиво": США засудили "вибори" на Донбасі

Копирайт изображения AFP Image caption Денис Пушилін, якого самопроголошена "Народна рада" призначила головою "ДНР" замість вбитого Олександра Захарченка, підтвердив, що вибори будуть

Сполучені Штати засудили намір провести "вибори" у так званих "ДНР" та "ЛНР", йдеться в заяві Державного департаменту США.

"Враховуючи те, що Російська Федерація продовжує контролювати ці території, справжні вибори тут немислимі і грубо порушують зобов'язання Росії, відповідно до мінських угод", - йдеться в заяві.

Згідно з текстом цього повідомлення, впроваджуючи "фальшиві процедури, Росія ще раз демонструє своє нехтування міжнародними нормами та підриває зусилля, спрямовані на досягнення миру на сході України".

У Вашингтоні підкреслили, що США залишаються прибічниками дипломатичних зусиль по вирішенню конфлікту на Донбасі, а також цілковито підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.

"Вибори" у самопроголошеній "ДНР" мають пройти у листопаді 2018 року.

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