Для першого заступника голови СБУ склали підозру: в чому суть справи

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Національне антикорупційне бюро підготувало підозру першому заступнику голови СБУ Павлу Демчині.

Його звинувачують у незаконному збагаченні, йдеться в заяві пана Демчини до генпрокурора Юрія Луценка і спеціалізованого антикорупційного прокурора Назара Холодницького.

Цю заяву оприлюднила прес-служба СБУ.

Демчина зазначає, що 10 вересня минув 18-місячний термін розслідування кримінального провадження проти нього. Тож справу мали закрити.

Для недопущення закриття провадження 7 вересня старший детектив НАБУ склав щодо Демчини повідомлення про підозру у злочині.

"Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років . Цього ж дня цей документ був переданий на узгодження в САП ГП України", - йдеться в заяві.

Пан Демчина каже, що всі ці 18 місяців НАБУ займалося "виключно фальсифікацією матеріалів щодо мого незаконного збагачення".

Детектива НАБУ Яндюка, який вів справу, Демчина звинуватив в службовому підробленні, втручанні в діяльність працівника правоохоронного органу та притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності.

Демчина закликав Луценка та Холодницького провести розслідування за його заявою для "недопущення в майбутньому притягнення співробітниками НАБУ завідомо невинних осіб до кримінальної відповідальності".

В чому звинувачують Демчину?

10 березня антикорупційна прокуратура відкрила провадження щодо "незаконного збагачення" Павла Демчини.

Підставою для реєстрації справи стали матеріали журналістських розслідувань.

Начебто, за інформацією ЗМІ, перший заступник голови СБУ отримав "активи у значних розмірах, законність підстав набуття яких не підтверджується доказами".

Раніше журналісти повідомили про маєтки та автомобілі дружини чиновника.

У відповідь речник СБУ Олена Гітлянська заявила, що Павло Демчина сам написав заяву до НАБУ з проханням зареєструвати щодо нього провадження і перевірити опубліковані у ЗМІ матеріали.

"Заступник голови СБУ впевнений, що поширена про нього інформація є неправдивою", - заявила пані Гітлянська.

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