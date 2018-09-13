Підозрювані в отруєнні Скрипалів: "Ми просто туристи"

Копирайт изображения Reuters Image caption Фотографії підозрюваних оприлюднили британські правоохоронці минулого тижня

Двоє чоловіків, яких підозрюють в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, що в Британії вони були як "просто туристи".

Олександр Петров і Руслан Боширов дали інтерв'ю російському державному телеканалу RT, де підтвердили, що саме вони були на фотографіях, які розповсюдили британські спецслужби.

На думку британської поліції, їхні імена можуть бути вигаданими, але чоловіки заявили, що Петров і Боширов - їхні справжні імена.

На питання, що вони робили в британському Солсбері, чоловіки розповіли, що їздили туди як туристи за порадою друзів.

"Це чудове туристичне місто, там є знаменитий собор", - сказав Боширов.

"З самого початку ми планували приїхати в Лондон і відірватися, грубо кажучи. Це була не бізнес-поїздка. Ми розпланували так, що ми і в Лондоні побуваємо, і з'їздимо в Солсбері", - розповів Петров.

"Ми приїхали у Солсбері 3-го числа, намагалися погуляти містом, але оскільки місто було завалене снігом, нас вистачило рівно на півгодини, - продовжив Петров. - Ми їхали, щоб подивитися Стоунхендж, Олд Сарум, собор Діви Марії, але цього не вийшло, тому що місто було у повній багнюці. Ми змокли, повернулися на вокзал і найближчою електричкою поїхали назад."

"Ми максимум провели 3-го числа годину в місті", - зазначив Боширов.

Раніше у четвер головний редактор RT Маргарита Симоньян написала у Twitter, що Петров і Боширов "самі їй подзвонили". За її словами, чоловіки відмовилися давати інтерв'ю будь-кому, окрім неї.

"Ми їх знайшли"

Напередодні президент Володимир Путін заявив, що російській владі відомі чоловіки, яких підозрюють у справі Скрипалів.

"Ми знаємо, хто вони такі, ми їх знайшли. Сподіваюся, вони самі з'являться і самі про себе розкажуть. Це буде краще для всіх. Нічого там особливого і кримінального немає, запевняю вас", - заявив Путін на Східному економічному форумі у Владивостоку.

Він звернувся до Петрова і Боширова з проханням виступити у ЗМІ.

Минулого тижня прем'єр Великої Британії Тереза Мей назвала імена двох росіян, яких підозрюють у причетності до отруєння колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля і його доньки Юлії.

Британська поліція і прокуратура після ретельного розслідування дійшли висновку, що Петров і Боширов приїхали до Британії 2 березня, були в Солсбері в день отруєння Скрипалів 4 березня, обробили ручку дверей їхнього будинку бойовою отруюючою речовиною, і того ж дня повернулися до Росії рейсом "Аерофлоту".

Мей, звертаючись 5 вересня до парламенту, заявила, що за даними британських спецслужб, Петров і Боширов - кадрові співробітники "російської військової розвідки, відомої як ГРУ".

У Кремлі спростували версію британського уряду.

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