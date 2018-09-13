У Дніпрі шпиталізували 16 школярів: що про це відомо

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13 вересня в Дніпрі шпиталізували 16 учнів різного віку - всі вони навчаються в школі № 62.

Інформацію про це під час брифінгу підтвердив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Хоча деякі ЗМІ вже розповсюдили інформацію про те, що причиною шпиталізації стало отруєння, Філатов запевнив, що робити висновки поки що зарано.

"Історія та причини інфекції поки що незрозумілі, - заявив мер міста. - Якщо у виникненні інфекції будуть винні, якщо це - отруєння, а не ротавірусна інфекція, винні відповідатимуть повною мірою".

Наразі 16 учнів школи перебувають у інфекційних стаціонарних відділеннях різних лікарень міста. До реанімації жодна дитина не потрапила.

"Це питання - під моїм особистим контролем", - запевнив Борис Філатов і пообіцяв виділити кошти на реабілітацію постраждалих дітей.

Він також закликав не сіяти паніку, і "не розповсюджувати інформацію про 100 захворілих школярів".

За словами Філатова, найближчим часом він звернеться до правоохоронних органів та Держпродспоживслужби, аби ті допомогли встановити винних у захворюванні.

"Якщо виявиться, що винні постачальники, керівництво школи або персонал - вони відповідатимуть".

Влада Дніпра вже створила спеціальну комісію, яка перевіряє стан здоров'я інших учнів школи № 62 та їхнього найближчого оточення.

Експерти також обстежують персонал шкільного харчоблоку, інвентар кухні та продукти.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що в школі вже провели дезинфекцію, проте навчальний процес не зупиняли.

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