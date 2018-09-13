Омелян не піде у відставку і заявляє про тиск з боку НАБУ

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Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляє, що керівництво Національного антикорупційного бюро України чинить на нього тиск.

Міністр не уточнив, що має на увазі, заявивши, що представить факти під час судових засідань.

Раніше НАБУ повідомило міністру про підозру за звинуваченням у незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.

На прес-конференції урядовець заявив, що "сфабрикована підозра, яку мені сьогодні вручили, не містить жодного складу злочину".

Міністр каже, що автомобіль, який, як заявляє НАБУ, він не задекларував, належить його брату, а будинок, у якому він проживає - офіційно орендований.

"Як мені стало відомо, я не маю підтвердження, - було яскраве бажання арештувати сьогодні, а не просто вручити підозру", - сказав міністр.

Він заявив, що ця справа завдає йому репутаційних втрат.

Пан Омелян додав, що буде "вимагати притягнення до відповідальності слідчих НАБУ".

Коментуючи завтрашнє засідання суду щодо обрання йому запобіжного заходу, міністр сказав, що не має п'яти мільйонів гривень на заставу.

Відставка?

На запитання про відставку, міністр сказав, що йому "ця посада остогидла до печінок".

"Я свято переконаний, що як тільки я подам у відставку і ця відставка буде прийнята Верховною Радою - 99% усіх оцих публічних заворушень, справ - зникне, як дим над водою", - сказав міністр.

Втім, наголосив Володимир Омелян, у відставку подавати не буде .

У чому звинувачують міністра

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Розслідування щодо чиновника детективи НАБУ ведуть з травня 2017 року, йдеться в їхній заяві.

Пан Омелян, який перебуває на держслужбі з 2000 року, отримав за цей час 2,17 млн гривень офіційного доходу.

Тоді як витрати міністра склали лише в період із 2008 року по квітень 2015 року щонайменше 3,45 млн грн.

"Детективи НАБУ з'ясували, що в 2015 році, перебуваючи на посаді заступника міністра інфраструктури України, посадовець набув у власність активи, законність підстав отримання яких не підтверджено доказами та вартість яких значно перевищує його законні доходи", - стверджують в НАБУ.

Йдеться про новий позашляховик BMW X5 2015 року випуску та готівку в сумі 90 тис. доларів та 25 тис. євро. Загальна вартість таких активів на той час становила понад 4,2 млн гривень.

Слідство встановило факти внесення міністром недостовірних відомостей до декларацій. У е-декларації за 2015 рік вартість незадекларованих активів, які перебувають у власності чи користуванні, а також видатків становила щонайменше 3,034 млн гривень, а у 2016 році - понад 8,024 млн гривень.

"У декларації за обидва роки посадовець умисно не вніс інформацію про позашляховик BMW X5, фактичним власником якого він є, та який перебував у його володінні й користуванні. Не відображені в е-декларації за 2015 рік видатки на оренду будинку, в якому фактично проживав міністр та члени його родини. Роком пізніше міністр не задекларував факт постійного користування у 2016 році іншим заміським будинком та земельною ділянкою", - додають в НАБУ.

Слідство стверджує, що міністр вніс недостовірні відомості про вартість автомобіля Volvo S80 2007 року випуску, придбаного в 2016 році.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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